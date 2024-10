Annuncio Ghisolfi: tripla firma con la Roma

Annuncio Ghisolfi: nell’intervista concessa ai quotidiani il dirigente giallorosso ha parlato anche dei rinnovi. Ecco le trattative e i possibili annunci

Durante l’intervista con i 10 quotidiani convocati a Trigoria, Ghisolfi non ha parlato solamente delle situazioni che vi abbiamo riportato nell’articolo precedente (che potete leggere qui), ma anche fatto un punto su quelli che sono i rinnovi contrattuali di tre giovani che dentro il club stanno facendo davvero bene.

C’è, insomma, la carne al fuoco. E soprattutto in questi giorni si sta parlando dei nuovi accordi con Svilar, Pisilli e anche Zalewski. Soprattutto quello dell’esterno polacco è di fondamentale importanza: sappiamo come ci siano stati degli screzi dopo il doppio no del giocatore. Prima quello al rinnovo, poi quello al Galatasaray. La Roma lo ha messo fuori dal progetto tecnico per qualche giorno ma la situazione adesso è rientrata. Detto ciò, andiamo a leggere le parole di Ghisolfi sotto questo punto.

Annuncio Ghisolfi: ecco i rinnovi

“Forse dico qualcosa che non ci aiuta nella trattativa, ma quando vedo la voglia di Baldanzi e Pisilli nell’entrare in campo vedo il DNA che vogliamo in questa Roma. Abbiamo anche la volontà di portare dei giocatori dal settore giovanile. Per quanto riguarda Zalewski siamo nel dialogo costante con il giocatore e con l’agente e vedo due persone che amano il club. Speriamo di trovare una soluzione il prima possibile. Perdere un giocatore del settore giovanile in questo modo non è un’opzione perché siamo la Roma”.

Poi Ghisolfi si è concentrato sulla situazione che riguarda gli altri due: “Per Pisilli abbiamo fatto delle riunioni con gli agenti cercando una soluzione, ma ha già un contratto. Giusto che sia ripagato del suo lavoro. Su Svilar lo rivedremo, lo merita, le sue prestazioni sono di livello”. Insomma, di problemi a quanto pare non ce ne stanno per nessuno.