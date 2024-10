Tegola Juventus, UFFICIALE: operazione al ginocchio

Brutte notizie in casa Juventus e tegola ufficiale per la squadra bianconera. Il calciatore si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio, ecco la nota del club sui tempi di recupero.

Cattive notizie in casa bianconera, a poche ore dalla sfida tra Juventus e Lipsia, valida per la seconda giornata della nuova Champions League. La squadra guidata da Thiago Motta, dopo esser tornata alla vittoria in campionato, cerca continuità di risultati nella massima competizione europea. I bianconeri scenderanno in campo in casa del Lipsia, mentre dall’infermeria arriva una nuova tegola ufficiale per un calciatore già da tempo ai box. L’operazione al ginocchio effettuata apre a nuovi scenari che possono impattare anche sul calciomercato invernale per Cristiano Giuntoli.

La Juventus cerca continuità in Europa, dopo aver vinto la prima giornata in casa contro il PSV, per Thiago Motta è il momento di affrontare la prima trasferta in Champions League. Il banco di prova per i bianconeri è rappresentato dai tedeschi del Lipsia, sconfitti alla prima di Champions dall’Atletico Madrid. Thiago Motta deve fare a meno di diverse pedine anche nella trasferta in Germania, come il giovane Adzic, l’esterno Weah ed il centravanti polacco Arek Milik.

Infortunio Milik e tegola Juventus: intervento al ginocchio sinistro

Proprio l’attaccante ex Napoli è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. La nota ufficiale diffusa dalla Juventus parla di sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro.

Mentre si rincorrono voci su un più che probabile addio al centravanti polacco, il nuovo intervento chirurgico potrebbe ribaltare le manovre in uscita di Cristiano Giuntoli. Tanto dipenderà dai tempi di recupero per l’attaccante classe ’90. La punta si è infortunata con la Polonia dopo pochi minuti dal suo debutto nello scorso Europeo. Ed il calvario per Arek Milik non è ancora terminato. A stretto giro di posta verranno eseguiti i test clinici che stabiliranno con precisione la verità sui tempi di recupero dell’attaccante.

Ecco la nota ufficiale diffusa dalla Juventus:

“Nella giornata di oggi Arkadiusz Milik è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro.

L’intervento è stato eseguito presso la clinica Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del Responsabile Sanitario del club dott. Luca Stefanini.