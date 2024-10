Allegri al posto di Inzaghi, ci risiamo: la comunicazione sorprende tutti

Negli ultimi giorni il profilo di Massimiliano Allegri è ritornato ad essere accostato a diverse compagini in giro per l’Europa. L’intreccio spariglia le carte

Dopo aver accettato la risoluzione consensuale da parte della Juventus, Massimiliano Allegri era sparito per diverse settimane dai radar dei top club internazionali. Intenzionato a prendersi del tempo per valutare con attenzione le prossime mosse per il suo futuro, il tecnico livornese aveva messo in stand by diverse proposte arrivate dall’Arabia.

Con Fonseca che sembra essere nuovamente saldo al timone della panchina del Milan, le chances di rivedere in Serie A l’ex allenatore della Juventus non sembrano essere concrete. Cercato in maniera poco convinta dalla Roma nelle ore immediatamente successive all’esonero di De Rossi, Allegri potrebbe però ritornare ben prestito nel giro che conta. Da settimane, infatti, sono arrivate ulteriori conferme all’indiscrezione relativa ad un interessamento del Manchester United per l’allenatore livornese. Alla luce dell’inizio di stagione tutt’altro che appariscente, infatti, la proprietà dei Red Devils si è riattivata per capire se, ed eventualmente in quale direzione, poter avallare l’esonero di ten Hag, ormai sempre più in bilico. Nonostante una campagna acquisti vissuta nuovamente da protagonisti, Zirkzee e compagni faticano a decollare e non sono affatto esclusi avvicendamenti in panchina.

Dall’Inghilterra, Allegri nuovo allenatore del Manchester United

A tal proposito, secondo quanto evidenziato da Team Talk, quello di Allegri è considerato dalla proprietà del Manchester United uno dei profili più caldi per l’eventuale sostituzione di ten Hag. Più nello specifico, i feedback lanciati da Allegri sulla forza della squadra e sui margini di crescita della stessa non sarebbero affatto passati inosservati.

Il ventaglio di profili scandagliati dalla dirigenza dei Red Devils, però, è molto più ampio e comprende anche altri nomi. A cominciare da Tuchel che, però, non convincerebbe in toto il management del club inglese. L’intenzione dello United, infatti, sarebbe quella di far convergere le loro mosse su un tecnico inglese: da qui i sondaggi effettuati in tempi e in modi diversi per Potter e Southgate. In una situazione ancora piuttosto magmatica, però, occhio anche a Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino piace e non poco al board dello United che, però, è stato blindato dall’Inter con l’ultimo rinnovo. In tutto questo Allegri monitora l’evolvere di una situazione pronta a creare nuovi, improvvisi colpi di scena nel