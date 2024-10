Elfsborg-Roma, UFFICIALE: hanno anticipato l’orario

Elfsborg-Roma, comunicato ufficiale del club giallorosso apparso sul sito. Ecco tutte le notizie che servono e che sono davvero fondamentali

Questa sera torna in campo la Roma. E lo fa in un match che, sulla carta, non dovrebbe creare chissà quali problemi alla squadra di Juric. Ma ribadiamo, sulla carta. Nel corso degli anni abbiamo capito che in Europa non c’è nulla di scontato. Basti vedere, come ultimo esempio, la sconfitta del Real Madrid di Mbappé e compagnia cantante contro il Lille di ieri sera. Incredibile.

Ecco perché Ivan Juric non si fida. Ecco perché il tecnico giallorosso sì farà un po’ di turnover anche in vista della gara di domenica contro il Monza: ma si affiderà, comunque, agli uomini che nel corso di queste sue prime uscite in giallorosso gli hanno dimostrato le cose migliori. E poi, a completare le insidie, c’è anche il campo sintetico. E cambia tutto.

Elfsborg-Roma, tutte le notizie UFFICIALI

Intanto, proprio in questi minuti, la Roma attraverso il proprio sito ufficiale ha spiegato un po’ di cose ai circa 600 tifosi giallorossi che questa sera saranno presenti alla partita.

Si ricorda che il settore ospiti della Boras Arena è situato nella zona Est dell’impianto ed è individuabile come Settore I (ingresso GästandeSittplats). Sarà possibile accedere allo Stadio a partire dalle ore 19:30, un’ora e mezza prima del calcio d’inizio”. Ed è questa la notizia più importante, fino a poche ore fa i tifosi sarebbero potuti entrare dentro lo stadio a partire dalle 20.

Occhio anche a questa notizia: “Attenzione! Non sarà possibile introdurre allo stadio alcun tipo di borsa di qualsiasi dimensione. Non sono inoltre previsti depositi nei pressi degli ingressi. Non saranno ammesse deroghe e ogni tentativo di ingresso con borse non autorizzate sarà fermamente respinto dagli Steward e dalla Polizia Svedese. Al fine di non rallentare o intralciare il flusso di entrata, si raccomanda di lasciare borse o zaini in hotel, oppure di utilizzare un piccolo deposito bagagli disponibile presso la stazione ferroviaria di Boras”.