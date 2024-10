Football Insider: “I Friedkin hanno riscelto Mourinho”

In queste ultime ore sta circoldando un’incredibile notizia che riguarda sia i Friedkin che lo stesso José Mourinho.

Dopo aver vinto domenica scorsa, anche se con molta sofferenza, in campionato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, la Roma sta per scendere di nuovo in campo. I giallorossi, infatti, sono attesi dalla seconda giornata del nuovo format dell’Europa League.

La Roma di Ivan Juric, dunque, giocherà questa sera in Svezia contro l’Elfsborg. Il team capolino, di fatto, è sicuramente favorito, ma ormai in Europa non ci sono più le classifiche squadre ‘materasso’. Anche perché la squadra giallorossa questa sera giocherà in un campo sintetico.

Il gruppo agli ordini di Ivan Juric, soprattutto dopo il pari di una settimana allo Stadio Olimpico contro l’Athletic Bilbao, deve cercare di battere l’Elfsborg questa sera se vuole compierer un bel passo per il prossimo turno di Europa League. Tuttavia, in attesa della sfida contro gli svedesi, in casa giallorossa bisogna registrare un aggiornamento che riguarda sia i Friedkin che José Mourinho.

I Friedkin potrebbero pensare a José Mourinho come nuovo allenatore dell’Everton

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider 247’, infatti, il tecnico portoghese sarebbe una ‘forte opzione’ per sostituire Sean Dyche alla guida dell’Everton, ovvero il nuovo club di proprietà dei Friedkin. La pista che porterebbe José Mourinho (ora al Fenerbahce) come nuovo tecnico dei ‘Toffees’, dunque, non sarebbe completamente da escludere.

Anche perché la posizione di Sean Dyche, nonostante il successo nel weekend scorso contro il Crystal Palace, è sempre in bilico, visto che non sarebbe considerato dai Friedkin come un allenatore su cui impostare il futuro dell’Everton. Nelle prossime settimane, se non giorni, sapremo sicuramente qualcosa di più, anche se è difficile che i dirigenti statunitensi e Mourinho possano lavorare di nuovo assieme dopo il brutto divorzio avvenuto nella Roma.