Juventus ai ripari: ecco i sostituti di Bremer e Milik

In casa Juve, dopo la gara di Champions vinta ieri contro il Lipsia, bisogna registrare delle grossse novità di calciomercato.

Dopo aver sconfitto il Genoa di Alberto Gilardino in campionato, la Juventus di Thiago Motta ha ottenuto un altro successo davvero importante. I bianconeri, infatti, hanno sconfitto ieri sera il Lipsia nella seconda giornata del nuovo format della Champions League con il risultato di 2-3.

Tuttavia, oltre che per l’importanza dei tre punti ottenuti, la gara contro il Lipsia è importante anche per il fortissimo segnale di carattere che ha dato la Juventus. Quest’ultima, infatti, è riuscita ad andare sotto per ben due volte ed è riuscita anche a vincere nonostante l’espulsione del portiere Di Gregorio.

Proprio per tutti questi motivi, la Juve da questa trasferta in Germania porta con sé sicuramente una grandissima autostima. Anche se nel corso della partita si è infortunato in maniera grave uno dei perni della squadra di Thiago Motta, ovvero Bremer. Quest’ultimo, infatti, ha riportato la rottura del crociato, facendolo così stare fermo ai box per i prossimi sei mesi. A seguito di questo brutto ko, considerando anche la precaria condizione fisica di Milik, Cristiano Giuntoli è al lavoro per chiudere due colpi.

Juve, Sergio Ramos potrebbe sostituire Bremer: si cerca anche un attaccante

Come riportato da ‘calciomercato.it’, visto che l’ex attaccante del Napoli rientrerà solo nel 2025, la Juve starebbe valutando diversi profili per avere un vice Vlahovic. Il primo è sicuramente Jovic del Milan, considerando che è fuori dai piani di Fonseca. Mentre il secondo nome è quello di Ferran Torres del Barcellona.

In attesa di gennaio, però, Thiago Motta potrebbe utilizzare un giocatore della NextGen di Montero, i candidati più plausibili sono l’ex Roma Afena Gyan, Semedo ed Anghelé. Mentre per sostituire Bremer, almeno come quanto raccolto dal giornalista ‘Luca Momblano’, Cristiano Giuntoli potrebbe fiondarsi su Sergio Ramos, attualmente svincolato.