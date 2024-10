Ossessione clamorosa per il big dell’Inter: Marotta ha già ‘chiuso’

Ossessione clamorosa per il big dell’Inter. All’interno della rosa nerazzurra, ricca di prime donne, vi è una stella di prima grandezza. Che ora tutti vogliono.

L’Inter di Simone Inzaghi punta al bis scudetto. Il tecnico nerazzurro ha più volte affermato quanto sia difficile confermarsi ma in cuor suo sa di avere la formazione più forte della Serie A.

Un’Inter costruita grazie soprattutto alla competenza tecnica ed alla sopraffina abilità ‘politica’ del suo ex amministratore delegato poi promosso, dalla nuova proprietà, presidente della società nerazzurra, Beppe Marotta. Da almeno quattro stagioni, cinque comprendendo quella appena iniziata, l’Inter ha la rosa più completa e competitiva del nostro campionato. Pur avendo vinto ‘solo’ due scudetti sui quattro a disposizione. L’ultima stagione, quella del 20esimo scudetto e della storica seconda stella, è stata un capolavoro iniziato da scelte apparentemente azzardate sul mercato rivelatesi, poi, straordinariamente vincenti. L’esempio più fulgido è rappresentato da un figlio d’arte: Marcus Thuram, acquisito a parametro zero dopo che il centravanti francese era giunto a scadenza con il club tedesco del Borussia Mönchengladbach.

Ossessione clamorosa per il big dell’Inter. Marotta dice “no”

Protagonista assoluto, insieme a Lautaro Martinez, della vittoria tricolore dell’Inter, Marcus Thuram è diventato un obiettivo inseguito da diversi top club.

La conferma arriva dall’insider di mercato, Ekrem Konur, che in un suo post su X ci fa sapere come l’attaccante dell’Inter sia ormai nel mirino dei grandi club della Liga e della Premier League. La splendida stagione passata, così come l’ottimo inizio dell’attuale, ne fanno uno degli attaccanti più ricercati d’Europa. Ma l’Inter di Beppe Marotta non ne vuol sapere di perdere il suo gioiello francese. Il presidente, e l’Inter tutta, si tengono ben stretto il loro campione. Soltanto un’offerta a tre cifre potrebbe far vacillare la società nerazzurra. Bis scudetto e Champions League non possono proprio prescindere da Marcus Thuram.