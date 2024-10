Probabili formazioni Elfsborg-Roma, non solo Dybala: triplo cambio Juric

Probabili formazioni Elfsborg-Roma, alla luce della conferenza stampa di Juric e delle ultime in casa svedese queste le possibili scelte per la seconda giornata di Europa League.

Ivan Juric, nella consueta conferenza stampa pre-partita, ha affrontato vari temi in vista della seconda giornata del percorso europeo della Roma, che si disputerà nella fredda Boras Arena contro l’Elfsborg. Accanto a lui c’era il capitano Pellegrini, e l’allenatore ha parlato sia dell’assetto tecnico-tattico della squadra che della situazione generale dell’organico giallorosso.

Nonostante la doppia vittoria in campionato, Juric ha sottolineato che la Roma sta ancora cercando un equilibrio, sia in termini di gerarchie interne che di tattica, e ha indicato la necessità di fare scelte oculate per mantenere la squadra fresca e competitiva.

Riguardo alle rotazioni per la partita contro l’Elfsborg, ha fatto notare che potrebbero esserci alcuni cambiamenti, sebbene non eccessivi, per mantenere lucidità nelle decisioni. Ha anche evidenziato l’importanza di migliorare nell’intensità e nell’aggressività per ottenere il controllo del gioco e del possesso palla, ambiti in cui vede ampi margini di crescita.

Elfsborg-Roma, così Juric ed Hiljemark per la seconda giornata di Europa League

Per quanto riguarda i singoli, ha menzionato che il recupero di Dybala, afflitto da un fastidio al flessore, sarà posticipato alla prossima partita di campionato contro il Monza. Infine, ha fatto il punto sulla condizione di Hummels, Angeliño e Dovbyk, dichiarando che non è ancora stata presa una decisione definitiva sulla loro presenza, in particolare per Hummels, il cui ruolo richiede massima precisione.

Le trasferte nel nord Europa, intanto, non evocano ricordi piacevoli per la Roma, certo, ma dopo il pareggio con l’Athletic Bilbao, il livello degli avversari impone di dover ragionare nell’ottica della pedissequa ricerca dei tre punti. L’ultimo incontro in quelle zone risale alla ben nota sconfitta di Bodo, che ben avvisa i giallorossi rispetto ad ostacoli come temperature rigide e campo sintetico. Ne avevano parlato esplicitamente anche negli scorsi giorni, evidenziando il potenziale aiuto che potrebbe derivare da tale fattore.

Da un punto di vista tattico-tecnico, intanto, la squadra svedese dovrà affrontare delle difficoltà, tra cui l’assenza del difensore centrale titolare, Sebastian Holmén. Alla luce di quanto riferito, dunque, queste le possibili scelte dei due allenatori, Juric ed Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza del tecnico giallorosso e della nostra Serie A. Almeno tre i cambi previsti in casa Roma rispetto alla giornata inaugurale di Europa League sette giorni fa.

Elfsborg (3-4-2-1): Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli; Baidoo

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk