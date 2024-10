Roma, il rientro slitta ancora: ecco quando torna

Roma, il rientro slitta ancora. Ecco quando il giocatore tornerà a disposizione di Ivan Juric. Le informazioni di questa mattina fanno allungare i tempi di recupero

Il rientro slitta ancora, almeno stando alle informazioni che sono state riportate questa mattina dal Corriere dello Sport. Se qualche giorno fa si pensava che venerdì potesse tornare in gruppo, cioè nella giornata di domani, e che col Monza avesse avuto la possibilità di tornare tra i convocati, le notizie di oggi vanno verso un’altra direzione.

Anche perché nessuno, arrivati a questo punto, se la sente in qualche modo di rischiare. Quindi meglio continuare a lavorare da solo, anche nelle prossime due settimane – ci sarà la sosta – per rimettersi in sesto e soprattutto al passo con i compagni.

Roma, Le Fée torna con l’Inter

Enzo Le Fée, il centrocampista che Ghisolfi ha voluto prendere dalla Francia, è fermo ai box dalla gara contro l’Empoli della fine di agosto, l’unica sconfitta stagionale della Roma in questa stagione. Un infortunio muscolare, che oggettivamente sembrava di poco conto, si sta dimostrando più difficile del previsto da smaltire. E quindi niente convocazione nemmeno per la trasferta di domenica pomeriggio. Si rivedrà con l’Inter. Almeno questo, si legge, nell’edizione di oggi del quotidiano in edicola.

Di Le Fée ha parlato anche il direttore sportivo della Roma nel confronto che un paio di giorni fa ha avuto con i cronisti a Trigoria. Ha detto che a Juric piace e che spera, soprattutto, si possa rimettere in fretta. Per il momento però la data del rientro non è certa. Peccato, anche se l’esplosione di Pisilli, lanciato da De Rossi e confermato poi dal nuovo allenatore, ha messo una toppa al buco che si sarebbe potuto creare in mezzo al campo. Forse anche per questo nessuno ha intenzione di accelerare. Ed è anche giusto così.