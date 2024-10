“Roma inguardabile” e Friedkin nel mirino: nuova prestazione horror

Elfsborg-Roma, Juric spento e responsabilità totale dei Friedkin: nuovo annuncio dopo la sconfitta in Europa League.

Nuove difficoltà e discussioni in casa Roma dopo il passo falso europeo arrivato al termine della seconda gara continentale della stagione. A sette giorni di distanza dalla sfida interna all’Athletic Bilbao, contraddistinta da rammarico ma anche dalla consapevolezza di aver fatto vedere diversi aspetti positivi, Soulé e colleghi si sono imbattuti nella prima sconfitta targata Juric, perdendo altri punti importanti in questo percorso nuovo di Europa League.

Dopo due giornate, solamente un punto nella classifica dei giallorossi, attesi tra tre settimane dalla partita con la Dinamo Kiev che potrebbe già assumere il sapore di potenziale discriminante. Tantissimi gli aspetti sui quali lavorare per migliorare tempestivamente, al netto delle dichiarazioni fiduciose ma forse di circostanza di Ivan Juric poco dopo il fischio finale. Troppo brutta, infatti, la prestazione odierna per non essere oggetto di future attenzioni e interrogazioni, anche alla luce dello scarso apporto dei cambi e di quegli uomini di maggiore qualità, che nulla hanno saputo dare contro l’Elfsborg.

A commentare la prestazione in questi minuti è stato anche Alessio Manieri (Daje Ale), così espressosi sulla prestazione della Roma dopo l’1-0 targato Baidoo. “Una Roma inguardabile, da tutti i punti di vista. Ha fatto una gara come quella del Venezia, ma contro una squadra ancora più scarsa e senza avere quegli episodi a tuo favore come accaduto domenica. La gara è stata la medesima, contro un Elfsborg che al massimo può cercare di salvarsi in Serie B. Allenatore buio e squadra senza idee e cuore, impegno, intensità e cattiveria. Inutile prendersela con Saud Abdulhamid, l’allenatore o altri singoli. Bisogna solamente prendersela con i due Presidenti“.