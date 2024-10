Roma, intervento chirurgico riuscito: la nota UFFICIALE del club

Roma, intervento chirurgico riuscito. Arrivano buone notizie per uno degli acquisti più importanti della Roma arrivati a Trigoria in estate.

Il calciomercato della Roma ha vissuto un’estate intensa, ricca di nuovi ingressi. Tanti volti nuovi hanno varcato i cancelli del Centro Sportivo di Trigoria.

Una Roma che ha cambiato volto profondamente. Era la Roma di Daniele De Rossi che ora, suo malgrado, è la Roma di Ivan Juric. Ma se la Roma è una, la società giallorossa ha tante facce. La Roma Femminile è da tempo una realtà ed un sincero orgoglio della società capitolina. Era il 5 luglio 2024 quando la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Olivie Lukasova. Classe 2001, numero uno della nazionale della Repubblica Ceca, è arrivata nella capitale a parametro zero e si è legata alla società giallorossa fino al 30 giugno 2027. Un acquisto prestigioso, paragonabile ad uno dei colpi di Florent Ghisolfi. Non una giovane di belle speranze, ma un giovane talento già pronto per grandi traguardi. Era invece il 16 settembre 2024 quando il numero uno della Roma femminile ha avuto la drammatica ‘sentenza’ legata all’infortunio patito in allenamento qualche giorno prima: rottura del crociato del ginocchio sinistro, secondo quanto riferito da ilromanista.eu.

Il comunicato dell’ASRoma

La numero uno della Repubblica Ceca ha subito un intervento chirurgico sul cui esito l’ASRoma ha diramato un comunicato ufficiale:

“Olivie Lukasova è stata sottoposta a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, effettuato dal Prof. Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è stato concluso con successo. Nei prossimi giorni la calciatrice inizierà la fase riabilitativa. Forza Olivie“. Per Olivie Lukasova inizia ora il percorso più difficile per tornare più in forma e più forte che mai.