Francesco Totti e Daniele De Rossi schierati contro la proprietà Friedkin a poche ore da Elfsborg – Roma. Ecco la provocazione dei tifosi prima della sfida europea della squadra giallorossa.

I tifosi agitano il pre partita di Elfsborg – Roma in Svezia. La squadra guidata da Ivan Juric scenderà in campo questa sera in terra scandinava, per la seconda giornata dell’Europa League. Il debutto europeo dei giallorossi ha visto la Roma pareggiare per 1-1 in casa contro l’Athletic Club, con la squadra basca che ha raggiunto il pareggio a pochi minuti dal novantesimo minuto. Ora per la squadra guidata dal tecnico croato diventano pesanti i punti in palio in casa dell’Elfsborg. La nuova formula della competizione europea, con la classifica unica al posto dei gironi, impone alla squadra romanista di trovare la prima vittoria europea questa sera a Boras.

I tifosi svedesi alzano la voce prima della sfida tra Elfsborg e Roma. I supporters scandinavi nella nottata di ieri hanno tentato di disturbare il sonno della squadra giallorossa. I tifosi dell’Elfsborg ieri notte hanno esploso materiale pirotecnico sotto l’albergo in cui risiedeva la Roma, nel tentativo di non far riposare i calciatori nell’immediata vigilia. Ora i tifosi scandinavi alzano la voce anche con un comunicato ufficiale, che chiama in ballo Daniele De Rossi e Francesco Totti, contro la proprietà statunitense dei Friedkin.

Totti e De Rossi contro Friedkin: la provocazione dei tifosi svedesi prima di Elfsborg – Roma

I tifosi dell’Elfsborg utilizzano una foto di Daniele De Rossi e Francesco Totti a poche ore dalla sfida contro la Roma. Le due Bandiere giallorosse, ora fuori dal progetto societario, vengono prese d’esempio dai sostenitori scandinavi, in totale opposizione alla proprietà Friedkin.

I tifosi svedesi emettono un comunicato contro la famiglia Friedkin, presa come avversario nel giorno della sfida alla Roma. L’account dei sostenitori scandinavi Guliganerna ha emesso questo annuncio su Instagram:

“L’As Roma è uno dei più grandi club in Europa. “Quando ci presentiamo per le partite della nostra squadra, non lo facciamo solo come tifosi dell’Elfsborg , rappresentanti della Svezia in Europa. La Svezia è l’ultimo avamposto con la regola del 51% con una lega sana, prezzi dei biglietti umani. Ogni anno diventiamo sempre più unici. Pur non essendo teste di serie, con l’aiuto dei tifosi possiamo eliminare un gran club dopo l’altro. Molti dei tifosi dei club che affrontiamo potrebbero solo sognare di avere un rapporto diretto con il loro club come lo abbiamo noi, in un mondo di presidenti assurdi e di business, perché ormai il calcio è questo.”

Inoltre sul web sono rimbalzate immagini con De Rossi e Totti ad indossare i colori dell’Elfsborg, chiara frecciata a quanto accaduto in casa Roma con le due Bandiere.