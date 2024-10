Vlahovic e l’addio obbligato: subito via per 100 milioni

Vlahovic e l’addio obbligato: le voci sul contratto del serbo iniziano a essere importanti. Subito via per 100milioni di euro. E potrebbe essere anche lo sconto

Due doppiette nello spazio di pochi giorni. E chissà, anche in vista della Champions League, magari Thiago Motta se avesse avuto un altro attaccante a disposizione contro il Genoa, sabato scorso, non lo avrebbe fatto giocare.

Ma il tecnico della Juventus visto il problema di Milik, che ne avrà ancora per 3 mesi, è quasi costretto a mandare in campo sempre e solo Dusan Vlahovic. E lui, onestamente, sta rispondendo alla grande. Come detto è stato determinante nelle ultime due uscite della formazione torinese, soprattutto in quella di ieri contro il Lipsia: due gol bellissimi, determinanti, di un peso specifico enorme che hanno permesso ai suoi compagni di tornare a casa con l’intero bottino.

Vlahovic e l’addio obbligato: il City è interessato

Come sappiamo, Vlahovic, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026. E soprattutto prende la bellezza di 12milioni di euro all’anno. La Juventus, almeno stando alle indiscrezioni che sono filtrate negli ultimi giorni, vorrebbe allungare l’accordo di un paio di anni così da avere la possibilità di spalmare lo stipendio. Di incontri non ce ne sono stati al momento, ma se Dusan dovesse continuare a segnare con questa regolarità allora siamo certi che margini di manovra non ce ne sarebbero proprio per trovare una soluzione.

E in tutto questo la bomba di mercato, questa mattina, la lancia fichajes.net: dalla Spagna viene sottolineato come il Manchester City avrebbe messo gli occhi sull’attaccante della Juventus. Non cedendo Haaland, ovviamente, ma i Citizens prenderebbero il serbo per formare una coppia d’attacco da sogno dopo l’addio di Alvarez che è passato all’Atletico Madrid. S parla di una richiesta bianconera di 100milioni di euro, almeno. Ma la prossima estate, senza accordo per il rinnovo, il cartellino potrebbe costare di meno. Le grandi manovre sono partite.