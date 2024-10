Annuncio UFFICIALE della Roma: esplode la rabbia dei tifosi

La Roma ha lanciato l’annuncio ufficiale tramite i propri canali e subito è esplosa la rabbia dei tifosi. La situazione è davvero molto tesa

I risultati non di certo esaltanti in Europa hanno cancellato il minimo di continuità registrata in campionato. Juric e i giocatori sono già sul banco degli imputati ma dalla gogna social non si salvano più nemmeno i Friedkin.

La Roma è reduce da una sconfitta piuttosto ignominiosa contro l’Elfsborg, nella seconda giornata del girone di Europa League. Sul campo degli svedesi, davanti a oltre 600 tifosi accorsi dalla Capitale, i ragazzi di Juric non sono riusciti ad andare oltre un 1-0 davvero sconfortante. Il gol subito su rigore nel finale di primo tempo, per un fallo di mano di Baldanzi, ha indirizzato il match verso una deriva aberrante. Nemmeno l’innesto di Pellegrini, Dybala e Dovbyk è riuscito a rinvigorire la squadra, che ha creato qualche occasione in più ma senza mai centrare il bersaglio.

Juric incappa così nella prima sconfitta della sua gestione, dopo le vittorie con Udinese e Venezia e il pareggio con l’Athletic Bilbao. Dopo due giornate, con un solo punto in classifica, la Roma sarebbe esclusa anche dal prossimo turno dell‘Europa League e questo di certo non fa piacere ad una piazza già piuttosto su di giri per quanto accaduto con Daniele De Rossi. La popolarità dei Friedkin è ai minimi storici e anche l’acquisizione dell’Everton non ha fatto altro che aggravare la situazione.

I tifosi della Roma contestano su X: critiche e insulti sotto il nuovo post della società

All’indomani della sconfitta con l’Elfsborg, la Roma questa mattina, attraverso il proprio canale X ha deciso di lanciare la nuova collezione Adidas.

Il monogramma ASR e il trifoglio insieme 💛❤️ Scopri la nuova collezione adidas Originals 24-25 🐺 ➡️ https://t.co/4wbHxikU9L#ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/qiKQmTUtwU — AS Roma (@OfficialASRoma) October 4, 2024

“Il monogramma ASR e il trifoglio insieme. Scopri la nuova collezione adidas Originals 24-25”, recita lo slogan del club sul proprio profilo. Questo semplice annuncio non ha sortito l’effetto sperato e i tifosi hanno deciso di far sentire il proprio malcontento per il momento vissuto, con insulti, anche piuttosto pesanti.

C’è chi ha scritto: “In un mondo normale non guadagnereste più una lira con i tifosi della Roma”. Chi ha rincarato la dose: “Ma vergognatevi a chiedere soldi proprio oggi. Andate strisciando da Daniele De Rossi ad implorare il suo perdono”, o semplicemente: “Giornata perfetta per fare merchandising. Complimenti“.

C’è chi ha voluto anche rimanere nei ranghi senza esagerare ma esprimendo concetti piuttosto chiari: “Bellissime… Però sarebbe bello anche non perdere contro una squadra da metà classifica del campionato svedese. Sarebbe bello non avere un allenatore di basso livello, contento di perdere. Sarebbe bello riavere la Roma con la sua dignità, oltre a un kit favoloso firmato Adidas”.

Insomma per i Friedkin non è davvero un momento semplice e dopo quattro anni la magia dell’inizio è ormai un lontano ricordo.