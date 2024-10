Bomba Svilar: 50 milioni di euro

Bomba Svilar. Il numero uno della Roma, protagonista di una straordinaria passata stagione, è obiettivo dichiarato di grandi club europei.

A Trigoria si pensava che i grandi cambiamenti si fossero conclusi con la fine del calciomercato. Non è stato così. Dopo quattro giornate è arrivato il cambiamento più improvviso ed inatteso.

L’addio di Daniele De Rossi ha rappresentato un momento di passaggio importante. Molto di più di un passaggio di consegne da un tecnico ad un altro. Un momento in cui lo stesso mercato della Roma è stato messo in discussione. Programmato ed attuato per Daniele De Rossi. La Roma ha invece deciso di invertire la rotta. Se sia stata la decisione più giusta si dovrà attendere maggio 2025. Un addio, quello del tecnico di Ostia, che ha addolorato non soltanto l’intero popolo giallorosso, ma anche diversi giocatori giallorossi. Mile Svilar, il numero uno serbo della Roma, è sicuramente uno di coloro che rimpiangerà di più la partenza del tecnico di Ostia perché uno di quelli che più gli ‘deve’. Durante la passata stagione Mile Svilar era sul punto di lasciare la Roma. Il clan dei portoghesi, Mourinho e Pinto, che pure lo aveva portato nella capitale, gli preferivano l’altro portoghese, Rui Patricio. L’arrivo di De Rossi ha cambiato la sua stagione. E la sua carriera.

Bomba Svilar. Vale 50 milioni di euro

Una seconda parte di stagione straordinaria, ed un’ottimo inizio dell’attuale, lo hanno reso un punto fermo della formazione giallorossa.

Il rendimento del portiere serbo non è certo passato inosservato in Europa e lo ha reso un concreto obiettivo di mercato per diversi top club. La Roma, sia chiaro, non ha la minima intenzione di cedere il suo numero uno. Anzi, la società giallorossa è pronta a rinnovare il contratto del 25enne numero uno fino al 30 giugno 2029. Il suo ingaggio sarà più che raddoppiato e supererà i 2 milioni di euro più bonus. Ma quanto vale il portiere della Roma arrivato a Trigoria a parametro zero? 50 milioni di euro. Cifra che se realmente venisse offerta alla Roma forse farebbe trasalire la dirigenza giallorosa. Al momento, però, la Roma vuole rinnovare il contratto a Mile Svilar.

Alla prossima estate manca quasi un anno…