Come d’incanto Pisilli: adesso è UFFICIALE

La notizia era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficiale: la nota che fuga ogni dubbio. Festa giallorossa

Protagonista anche nel torpore generale che ha portato la Roma a capitolare sul campo dell’Elfsborg nell’ultimo impegno di Europa League, Niccolò Pisilli è la sorpresa più luminosa di questo inizio di stagione dei giallorossi.

Decisivo nel corso della sfida contro il Venezia con il gol che ha permesso alla compagine di Juric di completare la rimonta, il classe ‘2004 si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista all’interno dello scacchiere tattico della Roma. Prestazioni che, come prevedibile, non sono di certo passate inosservate, calamitando l’attenzione anche di Luciano Spalletti. Da qui la notizia ufficiale della convocazione di Pisilli in vista delle sfide di Nations League contro Belgio ed Israele. Già ventilata nei giorni scorsi, la prima convocazione del gioiello della Roma in Nazionale è ora anche ufficiale.

Prosegue dunque il momento magico di Pisilli, in odore di rinnovo con la Roma e sempre più centrale nel progetto tecnico dei capitolini. Pisilli è stato convocato con l’Italia assieme a Pellegrini. Restando sempre in casa Roma, non figurano nella lista, invece, né Mancini né Cristante.