Friedkin scottati: Juric è già a rischio esonero

Friedkin scottati. L’involuzione repentina della Roma inizia a preoccupare la proprietà americana. I Friedkin valutano l’esonero di Juric.

Commettere errori è umano, ma perseverare nell’errore è diabolico, dicevano i latini. Forse qualcosa di simile sta frullando nella testa della proprietà americana della Roma. Ai Friedkin non manca certo la capacità di prendere decisioni. anche nette e repentine. Ma, qualche volta, le decisioni possono anche essere sbagliate. Soprattutto se troppo repentine.

L’addio di José Mourinho è stato improvviso ma giustificato da una situazione complessivamente negativa legata ai risultati del campo e dalla personalità ‘eccessiva’ del tecnico portoghese. Una decisione che non è piaciuta a tanti tifosi della Roma innamorati forse più del personaggio Number One che non del tecnico Mourinho. L’allontanamento di Daniele De Rossi è stato tanto di più. I risultati delle prime giornate non potevano giustificare una decisione così radicale. Con De Rossi non è stato allontanato solo un giovane tecnico. E’ stato messo alla porta di Trigoria un capitolo fondamentale della storia recente della Roma. Non può pertanto sorprendere la reazione di un popolo appassionato come quello giallorosso. I risultati con Ivan Juric non sono migliorati. Il 3-0 all’Udinese, nella ‘prima’ del tecnico croato, è parsa solo una mera illusione.

Friedkin scottati: torna Daniele De Rossi?

Si può pensare realmente ad un ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma? E’ un ipotesi concreta rilanciata da Adnkronos. A decidere, però, sono sempre i risultati. Gli unici giudici inappellabili.

Daniele De Rossi (ANSA) Asromalive.itQualora la china iniziata con il Venezia, nonostante la vittoria e proseguita con la penosa prestazione svedese in Europa League, sfociata in un’inevitabile sconfitta, dovesse avere un seguito la panchina di Juric inizierebbe a scottare. A quel punto cosa fare? Esonerare il tecnico croato voluto dall’amministratore delegato dimissionario, Lina Souloukou, per mettere a bilancio un terzo allenatore come ha fatto Aurelio De Laurentiis la passata stagione a Napoli, oppure richiamare chi è stato, forse, troppo frettolosamente esonerato? Al momento, in casa Roma, si vive alla giornata. Prima della sosta per concedere spazio alle nazionali, la formazione di Ivan Juric sarà impegnata domenica pomeriggio a Monza.

Si attende il risultato contro i brianzoli. Con le sue possibili conseguenze.