Juventus raggiunta dalla Roma: scalata completata

Mentre la città eterna insorge in seguito alla clamorosa debacle europea subita contro l’Elfsborg, giungono notizie piacevoli

La prima debacle dell’era Juric – giunta in seguito ad un confronto francamente impari tra una Roma iper attrezzata e un Elfsborg forte soltanto del tifo casalingo e della spavalderia tipica degli sfavoriti – inaugura l’ennesima micro frattura all’interno di un periodo a dir poco critico, durante il quale, anche a causa della rinomata imprevedibilità della famiglia Friedkin, la tifoseria giallorossa potrebbe realmente aspettarsi di tutto.

Tra i vicoli della città eterna regna infatti un generale malcontento, che adesso, dopo sei partite di campionato e due di Europa League, inizia a comprendere anche il mercato compiuto da Florent Ghisolfi. Il popolo giallorosso sembrerebbe infatti contrariato da una serie di scelte considerate scellerate, che avrebbero generato un generoso sborso di capitale, a fronte di un modesto (o nullo) incremento sul piano tecnico-tattico.

L’esempio più fulgido risponde al nome di Matias Soulé, le cui prestazioni non stanno certamente aiutando la tifoseria a promuovere le scelte della dirigenza in termini di acquisti. Di recente, tuttavia, è giunta alle porte di Trigoria una notizia indubbiamente piacevole, che potrebbe distogliere per qualche istante l’attenzione della tifoseria dalle deludenti prestazioni della squadra.

Adidas inserisce la Roma nella selezione élite

L’elite club di Adidas – attualmente formato da Juventus, Arsenal, Bayern Monaco, Juventus, Liverpool e Manchester United – ha permesso ai club coinvolti di fornire ai propri tifosi una serie di vantaggi indubbiamente affascinanti.

💣💣 𝙀𝙭𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙚: More Adidas Teams to Become Elite Clubs From 25-26 Season: https://t.co/VAFjZ0QLbj — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 4, 2024

Si tratta in particolare della possibilità di comprare i kit ufficiali della propria squadra del cuore dello stesso materiale di quelli utilizzati dai calciatori in campo (le attuali maglie della Roma vendute nei negozi Adidas e negli As Roma Store non sono impreziosite dalla tecnologia Heat.Dry, che impreziosisce il materiale, rendendolo premium al tocco e più leggero una volta indossato) e di poter godere di una kit speciale, come la splendida e acclamata terza maglia della Juventus.

La Roma, secondo le indiscrezioni di FootyHealines, sarà inserita nell’esclusivo club élite nel corso dell’estate 2025, passando dallo status B a quello A. Un vantaggio che porterà anche l’iconico logo del Trifoglio sulla terza maglia.