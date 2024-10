La Juve mette le ali: colpaccio da 60 milioni in Premier League

La Juve mette le ali: colpaccio da 60 milioni di euro dalla Premier League. Giuntoli è scatenato e sfida il Barcellona per uno che può fare la differenza

L’infortunio di Bremer ha macchiato la prestazione eroica della Juventus contro il Lipsia. Il difensore, uno dei migliori della Serie A, ha praticamente chiuso in anticipo la propria stagione. Mettendo nei guai, ovviamente, Motta, che adesso dovrà inventarsi qualcosa.

Tolti questi pensieri, comunque, in casa bianconera – secondo le informazioni che arriva direttamente dall’Inghilterra e precisamente dal The Sun – si continua a lavorare per rinforzare la squadra. E si iniziano a intavolare dei discorsi per la prossima stagione. Giuntoli ha tutta l’intenzione, a quanto pare, di alzare ulteriormente il valore della rosa: vuole una squadra vincente in Italia e in Europa. E sa benissimo che per farlo servono giocatori forti. Servono giocatori che possono fare la differenza.

La Juventus vuole Garnacho

Uno di questi potrebbe essere l’argentino Garnacho del Manchester United. Il Sun svela che dopo la gara contro il Brighton, quando il giocatore è stato tenuto in panchina da Ten Hag, lo stesso esterno offensivo attraverso i propri canali social ha mandato un messaggio criptico. Evidente che la decisione di incominciare dalla panca non sia andata giù, e questo potrebbe anche essere un segnale di insofferenza con la possibilità di andare via alla fine di questa stagione.

E chi ci sarebbe sull’esterno offensivo, uno dei prospetti più importanti del futuro? Juventus in primis e a seguire il Barcellona, anche se non si tratterebbe di un colpo low-cost, diciamo. Il Manchester United vuole almeno 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una cifra assai importante. Ma la Juve ha dimostrato nella sessione di mercato che da poco si è conclusa di non essere spaventata da certe somme, anzi: Giuntoli quando si prefissa un obiettivo dà l’idea di poterlo raggiungere in qualche modo. Vedremo se anche in questo caso sarà così.