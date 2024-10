Le Fée, ora è ufficiale: cambia la data del rientro

Ecco le ultime da Trigoria, dove un piacevole rientro potrebbe contribuire a distogliere l’attenzione dalla spiacevole sconfitta in Europa League

La clamorosa debacle giallorossa in terra svedese ha fatto vacillare nuovamente quel precario e illusorio equilibrio timidamente donato dalla doppia vittoria in campionato che Ivan Juric era riuscito ad ottenere dopo il controverso approdo a Trigoria.

Perplessità sul sistema di gioco, sulle gerarchie e persino sul mercato compiuto in estate stanno invadendo i cuori del popolo giallorosso, che in queste ore sta manifestando il proprio malcontento tra le vie della città eterna.

Per il tecnico croato, tuttavia, non vi è tempo di piangere sul latte versato e, dunque, la priorità risiede nel prossimo appuntamento con il Monza di Alessandro Nesta.

In questo momento i lombardi ricoprono l’ultima piazza della classifica della massima lega italiana e, in caso di sconfitta giallorossa, è probabile che anche la panchina di Juric, dopo quella di De Rossi, possa iniziare a tremare vigorosamente. Intanto da Trigoria giungono notizie finalmente piacevoli in merito ad un recupero sin troppo atteso.

Le Fée ha svolto l’intera sessione in gruppo

Le condizioni di Enzo Le Fée, divenute quasi un caso nelle ultime settimane, sembrerebbero essere sensibilmente migliorate nel corso delle ultime ore. Difatti il centrocampista d’oltralpe ha svolto l’intera sessione di allenamento in gruppo, senza la necessita di appartarsi per compiere lavori personalizzati, come avvenuto nelle scorse sessioni.

Una notizia indubbiamente positiva, anche e soprattutto considerando le dichiarazioni in cui Juric ha affermato di apprezzarne sia le qualità di incursore e rifinitore, che quelle di ripulitore in fase di copertura. Vista la sessione svolta interamente al fianco dei compagni, si pensa che l’elegante centrocampista in maglia numero 28 possa riassaporare il campo proprio contro il Monza di Nesta.