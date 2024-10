Lesione del menisco, operazione UFFICIALE: niente Roma

Il report ufficiale ha fugato anche gli ultimi dubbi: l’operazione è perfettamente riuscita, si prospettano tempi di recupero piuttosto lunghi

La tre giorni di impegni europei ha portato in dote non pochi spunti per i club italiani. Per la Roma, stesa dall’Elfsborg con un secco 1-0, ma non solo. Una delle componenti che ha calamitato le maggiori attenzioni, ad esempio, ha riguardato la questione infortuni. Spunto tutt’altro che banale che permette di allargare il discorso, non includendo soltanto quanto successo a Gleison Bremer.

Nonostante il rotondo successo con il quale si è imposta a discapito del The New Saints, infatti, la Fiorentina ha dovuto fare i conti con il grave infortunio accorso a Rolando Mandragora. Uscito anzitempo nel corso della sfida di Europa League, il centrocampista Viola si è immediatamente sottoposto agli esami strumentali del caso propedeutica all’intervento chirurgico. Operazione resasi necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale, manifestatasi a seguito di un trauma distorsivo, che terrà Mandragora lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Il centrocampista italiano salterà dunque anche Fiorentina-Roma, il programma il prossimo 27 ottobre alle 20.45. Di seguito la nota ufficiale del club gigliato:

“ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito”.