Allegri in un top club europeo: niente United, scelta da urlo

Allegri in un top club europeo. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Mai come ora il tecnico di Livorno è obiettivo di diversi top club europei.

Il calcio può sorprendere ed offrire scenari impensabili. Anche nell’Olimpo può accadere che via sia maretta. Il club più famoso del mondo può vivere un momento di difficoltà esattamente nella stagione in cui avrebbe dovuto dominarlo.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in difficoltà. Difficile persino da immaginare che una formazione che può vantare in attacco fenomeni come Vinicius, Bellingham e l’ultima perla appena arrivata, Mbappé, possa attraversare un momento di crisi. Eppure è così. I campioni di Spagna nonché campioni d’Europa hanno avuto un inizio ‘balbettante’, sia nella Liga che in Champions League. Soltanto qualche settimana fa ipotizzare che il tecnico più vincente degli ultimi vent’anni potesse essere messo in discussione già ad ottobre era inimmaginabile. Eppure è così. Il tecnico emiliano non è, al momento, ancora in pericolo. Ma con Florentino Peres non è immaginabile tirare troppo la corda. Il Real Madrid, in confronto con le altre grandi d’Europa, ha ancora meno tempo per aspettare che il vento cambi.

Allegri in un top club europeo. Ritorna il treno Real Madrid

I tempi non sembrano ancora maturi ma per elgodigital.com Carlo Ancelotti non può sentirsi completamente al sicuro.

Ma chi al posto del plurivincitore di Champions League? Andando sul concreto, senza troppi voli pindarici per inseguire chi, al momento, non può sedersi sulla panchina madridista, tipo Xabi Alonso, il primo nome della lista è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve ha esperienza e familiarità con le vittorie, anche se soltanto di trofei nazionali. E’ capace come pochi di gestire ‘primedonne’ e, particolare non trascurabile, è al momento senza squadra. Il tecnico livornese è già stato vicino al Real Madrid, era il 2021, ma in quell’occasione Allegri ha scelto nuovamente la Juventus ed il ritorno a casa richiestogli dall’allora presidente bianconero, Andrea Agnelli. Andrea Agnelli ora non è più presidente della Juventus ed Allegri dalla Juventus è stato messo alla porta. Come si può, ora, dire di no al Real Madrid?