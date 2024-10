Convocati Roma, Dybala out: UFFICIALE, Juric perde due big

Monza-Roma, ecco i convocati di Ivan Juric. Doppio KO e decisione su Dybala. Gli ultimi aggiornamenti.

Novità e aggiornamenti di grande importanza tra le fila giallorosse, circa ventiquattro ore prima della sfida di Monza tra i giallorossi di Juric e i brianzoli allenati da Alessandro Nesta. Poche ore dopo la conferenza del tecnico capitolino, che si è detto soddisfatto delle recenti prestazioni, il club ha pubblicato la diramazione dei giocatori ufficialmente a disposizione per la delicata trasferta lombarda, che chiuderà un ciclo di partite commentato con ottimismo dal nuovo allenatore della Roma.

Nel corso della conferenza pre-gara di quest’oggi, Juric, infatti, si è detto contento dell’evoluzione della squadra e ha ribadito la propria soddisfazione per quanto visto contro l’Elfsborg, al netto del risultato. L’obiettivo, ben conclamato, è quello di centrare il bottino pieno nella gara di domani, in un campo complicato e contro una squadra che ha recuperato, come annunciato dallo stesso Nesta, Mota e Birindelli. Se, tra le fila biancorosse, saranno assenti Sensi e Gagliardini, non possono essere sottovalutate le due mancate convocazioni in casa Roma.

Nella lista dei convocati, infatti, non solo risalta il nome di Zalewski, che torna ufficialmente a disposizione dopo il caso nato nelle precedenti settimane per le ben note vicende di calciomercato. A fare rumore, infatti, sono anche le mancate presenze di Paulo Dybala e Mats Hummels. Il primo ha accusato un fastidio muscolare nel corso dell’ultimo allenamento, preferendo fermarsi. Il difensore tedesco, che fin qui non ha ancora fatto il proprio esordio con la maglia della Roma, si è, invece, dovuto arrendere ad una sindrome influenzale con febbre alta. Nero su bianco, infine, il già conclamato rientro di Enzo Le Fèe.

https://x.com/OfficialASRoma/status/1842577526734127589?t=LRMLy7ySg8sCt03W-NMc6A&s=35