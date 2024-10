Dalla Capitale alla Juventus: è stato scelto al posto di Vlahovic

Nonostante le due doppiette consecutive messe a segno contro Genoa e Lipsia, Dusan Vlahovic continua a dividere l’opinione pubblica: il motivo

La Juventus che sembra essersi definitivamente scossa dal periodo di torpore nel quale era sprofondata ha anche il volto di Dusan Vlahovic. Prendendosi letteralmente la squadra sulle spalle, il numero 9 bianconero ha zittito polemiche e detrattori mettendo a segno ben quattro reti nelle ultime due uscite ufficiali.

Dopo i due squilli lanciati nella trasferta di Genova, il centravanti serbo si è ripetuto anche contro il Lipsia. Prima con un gol da rapace d’area di rigore, attaccando con forza il primo palo e dirottando il pallone sul palo opposto con una precisa girata; poi con un delizioso tiro a giro, con il quale ha rifinito con tecnica un’azione impreziosita da forza e tecnica. Sebbene abbia già messo a segno sei reti, però, Vlahovic continua a non convincere al 100% una parte dell’opinione pubblica. Quando non riesce a timbrare il cartellino dei marcatori, infatti, l’ex attaccante della Fiorentina tende ad uscire dalla partita, interstardendosi e sporcando la sua prestazione con errori tecnici piuttosto evidenti. In fase di appoggio, ma anche in zona gol.

Juventus, Cassano ‘preferisce’ Castellanos a Vlahovic: “Lo vedo meglio”

Quello della necessità di imparare a gestire anche mentalmente i diversi momenti della partita, del resto, è stato uno dei temi su cui Massimiliano Allegri si era maggiormente soffermato negli ultimi due anni e mezzo. Che sia un difetto da correggere o uno step di un percorso che porterà Vlahovic a raggiungere le vette del calcio internazionale, non è dato saperlo. Piuttosto, è interessante osservare come c’è chi preferisca al numero 9 della ‘Vecchia Signora’ altri tipi di calciatori.

Intervenuto a Viva el Futbol su Twitch, ad esempio, Antonio Cassano ha espresso come sempre il suo punto di vista sulla questione senza peli sulla lingua. Nell’elogiare le qualità tecniche di Castellanos, autentico mattatore nella vittoria con cui la Lazio ha regolato il Nizza, Cassano ha poi instaurato un confronto tra l’attaccante biancoceleste e Vlahovic. La presa di posizione non è affatto passata inosservata: “Castellanos per me è meglio di Vlahovic per determinati tipi di situazioni. Con Castellanos la Juventus può giocare per lo Scudetto? Assolutamente sì, lo vedo meglio di Vlahovic”.