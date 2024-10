Grave infortunio al ginocchio: miraggio Roma

Grave infortunio al ginocchio. Uscito in barella nella parte finale di partita. A rischio la sfida contro la Roma di Ivan Juric.

Brutte notizia per il Torino. A San Siro, durante la sfida contro l’Inter, sul finale di gara, un grave infortunio al ginocchio ha colpito Dusan Zapata. L’ex giocatore dell’Atalanta è uscito dal terreno di gioco in barella. L’espressione del volto del giocatore del Torino e le sue mani nei capelli non lasciano presagire nulla di buono. A questo punto appare in dubbio la presenza di Dusan Zapata nella sfida che il 31 ottobre vedrà il Torino affrontare la Roma di Ivan Juric.