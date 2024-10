Hanno scaricato Inzaghi: esonero e nuovo allenatore

Giungono novità in merito all’attuale situazione e all’imminente futuro di Simone Inzaghi, attualmente impegnato nel far tornare la sua Inter in vetta alla Serie A

La massima lega italiana continua a incantare tifosi e appassionati a causa di un vigoroso terremoto di gerarchie generato dal valzer di allenatori e da una sessione di calciomercato scoppiettante, in grado di mettere in discussione l’egemonia manifestata da Simone Inzaghi nel corso dello scorso anno calcistico.

Come se non bastasse, a impreziosire ulteriormente e rendere ancor meno prevedibile lo svolgimento della stagione, vi è il manifesto incremento di qualità e raffinatezza tattica nelle formazioni di medio-bassa classifica, le quali si sono ritrovate a beneficiare di alcuni talenti cristallini (basti pensare a Nico Paz del Como o alle prodezze di Denis Man al Parma).

La stagione di Inzaghi, dunque, potrebbe risultare sensibilmente più complessa di quanto non si pensasse ad agosto, quando in molti davano sostanzialmente per scontata la conferma del dominio nerazzurro sulla massima lega italiana. Oggi, al contrario, alcuni iniziano persino a credere che il tecnico piacentino possa concludere la propria stagione senza alcun trofeo. Nelle scorse ore si è fatto un gran parlare del possibile futuro di Inzaghi, il quale è stato messo nel mirino da una big europea.

Ten Hag vicino all’esonero: i nomi intorno alla panchina dello United

Il Manchester United è in crisi e, dopo l’ennesima delusione giunta stavolta in Europa League – in campionato le cose vanno persino peggio, come testimoniato dal tredicesimo posto in classifica e dall’ennesima sconfitta contro una diretta rivale come il Tottenham -, pare che la solida panchina di Eric Ten Hag stia iniziando a tremare energicamente.

Le certezze restituite dalla dirigenza nei confronti dell’allenatore olandese sembrerebbero vacillare e, in tal senso, sarà necessario individuare un sostituto immediato nel caso in cui i Red Devils dovessero continuare a deludere anche nel corso dei prossimi impegni.

Tra i nomi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo di Manchester vi sono senza dubbio quelli di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, ma, secondo quanto riportato da i, i due tecnici italiani non sono gli unici in lizza. Difatti pare che nelle ultime ore siano cresciute ulteriormente le candidature di Southgate e Tuchel, con cui i vertici inglesi avevano già intrattenuto colloqui nel corso dell’estate.