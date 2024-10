Monza-Roma è già decisiva: così l’incubo esonero diventa realtà

Monza-Roma è già decisiva. Siamo soltanto alla settima di andata eppure è una gara fondamentale per le due squadre e per i due tecnici.

Il calcio ed i suoi eccessi che lo rendono insieme insopportabile ed unico. Domani a Monza i brianzoli di Alessandro Nesta e la Roma di Ivan Juric si affronteranno in una gara che vale molto di più dei canonici tre punti.

Una sfida che cade soltanto alla settima giornata di campionato eppure è già di fondamentale importanza per entrambe le formazioni e per i due allenatori. Non è stato un inizio di stagione facile per il Monza e per la Roma. La formazione di Alessandro Nesta è ultima in classifica ed è l’unica squadra che ancora non conosciuto l’ebrezza delle vittoria. Tre punti in una sola gara il Monza non li ha mai ottenuti. Li ha ottenuti tre in sei partite, in virtù di tre pareggi e tre sconfitte. Come riportato da calciomercato.it, Alessandro Nesta ha ricevuto rassicurazioni da Adriano Galliani, uno che lo conosce come nessuno altro. Un’altra sconfitta, però, potrebbe far precipitare la situazione e rendere ancora più complicata la classifica del Monza.

Monza-Roma è già decisiva. Anche per Ivan Juric

In casa Roma la situazione non è molto più serena. La vittoria contro l’Udinese ha illuso un po’ tutti. Il Venezia prima e poi la sfida di Europa League contro l’Elfsborg ha mostrato, forse, il vero volto della Roma attuale.

Dopo quattro giornate la Roma ha esonerato Daniele De Rossi. Dopo la settima potrebbe salutare Ivan Juric. Una stagione che era nata sotto ben altri auspici e con ben altre aspettative. Una vittoria in casa del Monza permetterebbe alla Roma di arrivare alla sosta con un animo leggermente più sereno e due settimane per cercare di rimettere in ordine le idee di tutti e gli schemi di Juric. La Roma di oggi vive alla giornata e pertanto occorre attendere la sfida di domani. Ed il suo responso. Per la Roma domani è davvero un altro giorno.