Nero su bianco: UFFICIALE, saltano la Roma. Nel Monza di Alessandro Nesta che sfiderà i giallorossi di Ivan Juric vi sono assenze ‘pesanti’.

L’appuntamento all’U-Power Stadium di Monza è fissato per domenica 6 ottobre, con inizio alle ore 18.00. Monza-Roma è una gara che dovrà dare tante risposte. Da una parte e dall’altra.

Entrambe arrivano infatti allo scontro diretto con stati d’animo ‘agitati’. I risultati di questa prima parte di stagione non hanno arriso a nessuna delle due compagini. Né Alessandro Nesta né Ivan Juric hanno voglia di voltarsi indietro. Il recente pausato, per quanto deludente sia stato, deve essere messo da parte. In Monza-Roma conta soltanto il qui ed ora. Niente più. Nesta ha meno anni di carriera alle spalle rispetto al tecnico croato della Roma, ma sa bene, per averlo vissuto anche durante la sua prestigiosa carriera da giocatore, come il destino di un allenatore sia appeso ad un filo. Sempre. Il grande ex difensore della Lazio, del Milan e della nazionale azzurra sa che la sua panchina traballa e che non potrà contare all’infinito sul grande rapporto che lo lega all’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani.

Nero su bianco: UFFICIALE. In tre saltano la Roma

Al termine della rifinitura della vigilia, Alessandro Nesta ha convocato 23 calciatori per la sfida contro la Roma. Di seguito la lista completa così come pubblicata sul sito ufficiale del club brianzolo:

4 Izzo, 5 Caldirola, 10 Caprari, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 55 Martins, 56 Vailati, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 84 Ciurria.

Non disponibili: Sensi, Gagliardini e Petagna.

Nesta e Juric. Ciascuno a combattere con proprie assenze. Ciascuno a combattere con le proprie paure.