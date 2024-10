Paratici ‘torna’ a Torino: accordo lampo e addio Milan

Accordo lampo e addio Milan, il ritorno a Torino di Paratici stravolge i piani. Addio Serie A, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Anche in una parentesi di chiusura ufficiale del calciomercato, continuano le pianificazioni e le attenzioni di addetti ai lavori in vista delle campagne acquisti di gennaio e del prossimo giugno. Per quanto possa sembrare prematuro, infatti, questa parentesi non può sicuramente portare ad assistere ad una paralisi totale di valutazioni da parte delle dirigenze, non solo italiane.

In particolar modo, in questi ultimi giorni, si segnala una certa attenzione nei confronti di un possibile addio nel nostro campionato, propiziato da una vecchia conoscenza delle Serie A, quale Fabio Paratici. sta pianificando un’operazione per assicurarsi il talento di Samuele Ricci, stella del Torino e della Nazionale italiana, con il possibile aiuto dell’ex direttore sportivo Fabio Paratici. L’ex Juventus ha ufficialmente lasciato il suo ruolo di direttore sportivo del Tottenham nel 2023, dopo essere stato colpito da una squalifica di 30 mesi in Italia.

‘Scippo’ Paratici a Torino: Samuele Ricci può lasciare la Serie A

Nonostante le dimissioni di Paratici, gran parte del sistema di scouting e reclutamento degli Spurs è stato costruito sotto la sua direzione, e sembra che il club mantenga ancora contatti con lui. Il Tottenham ha già ottenuto successi nel reclutamento di giocatori dalla Serie A durante la gestione di Paratici, e ora starebbe puntando su un centrocampista non poco noto, entrato anche nelle rotazioni della Nazionale di Spalletti.

Trattasti di Samuele Ricci, rispetto al quale, durante l’ultima puntata del podcast Inside Track di Football Insider, l’ex portiere del Tottenham, Paul Robinson, ben informato sulle dinamiche del club, ha rivelato che gli Spurs potrebbero considerare un’offerta per il centrocampista nella prossima finestra estiva di mercato. Secondo fonti vicine al Tottenham, concludere l’affare a gennaio potrebbe essere complicato a causa dell’importanza di Ricci all’interno del Torino, dove è uno dei pilastri della squadra titolare.

Il brillante inizio di stagione di Samuele Ricci non è passato inosservato ai top club italiani ed europei: anche il Manchester City ha mostrato interesse per il centrocampista, pensando a lui come possibile sostituto di Rodri, fermato da un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dai campi per lungo tempo. Anche se il mercato riaprirà tra tre mesi, il Manchester City sta cercando di muoversi in anticipo ma non è, appunto, l’unica realtà interessata all’ex Empoli, finito nel mirino, non di recente, anche dello stesso Milan.