Svolta totale Friedkin: firma in attacco a gennaio

Punto di svolta Friedkin e firma a sorpresa in attacco in vista della sessione di calciomercato invernale. Ecco il nuovo scenario che rimbalza dall’ Inghilterra intorno alle manovre della dirigenza della Roma

La famiglia Friedkin è finita al centro di tante polemiche nelle ultime settimane in casa Roma. La scelta di esonerare Daniele De Rossi dopo solo quattro partite nella nuova stagione ha aperto una spaccatura profonda tra la dirigenza statunitense e la tifoseria giallorossa. Il ribaltone tecnico è arrivato a sorpresa in casa giallorossa ed ha portato anche alle dimissioni ufficiali di Lina Souloukou nelle ultime settimane nella società giallorossa.

Le ultime vicende in casa Roma hanno aperto una frattura evidente tra la tifoseria e la proprietà Friedkin in casa giallorossa. Dopo l’esonero ufficiale di Daniele sìDe Rossi, e le dimissioni della CEO lina Souloukou, la famiglia statunitense a sorpresa ha chiuso per l’acquisizione dell’Everton in Premier League. E le manovre della famiglia statunitense possono portare alla firma in attacco a cavallo della sessione di calciomercato invernale.

Dall’Inghilterra, svolta in attacco Friedkin: firma a sorpresa a gennaio

I Friedkin hanno messo le mani sull’Everton in Premier League. La presidenza della Roma, già proprietaria del Cannes in Francia, allarga la sua sfera d’azione nel mondo calcistico sbarcando anche in Inghilterra.

E dalla Gran parte rimbalzano importanti novità intorno alle manovre della famiglia texana. Secondo quanto scrive il sito inews in casa Everton dopo il passaggio societario alla famiglia Friedkin arriverà una firma a sorpresa in attacco. Dominic Calvert-Lewin porrebbe rinnovare con i Toffees a stretto giro di posta dopo il passaggio di consegne nel club britannico. L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e secondo quanto rilancia Inews.co.uk può rinnovare a stretto giro di posta.