Un accordo dopo l’altro: firma subito con la Roma

La Roma deve giocare domani con il Monza di Nesta, ma prima si devono registrare delle novità che riguardano un rinnovo.

Dopo aver perso contro l’Elfsborg in Europa League, la Roma di Ivan Juric deve riscendere di nuovo in campo. Domani, infatti, i giallorossi sfideranno il Monza ultimo in classifica di Alessandro Nesta.

Nonostante i favori dei pronostici, proprio a causa della game grossa fame di punti del team brianzolo, la Roma deve prestare la massima attenzione. Anche perché in caso di mancato successo si scatenerebbe un vero e proprio putiferio.

Basti pensare che lo stesso Ivan Juric potrebbe già rischiare il posto, almeno secondo diverse indiscrezioni, se non dovesse battere il Monza. Tuttavia, prima della sfida al team di Nesta, ci sono delle novità che riguardano un calciatore della Roma.

Roma, vicino l’accordo con l’agente di Pisilli per il rinnovo di contratto: i dettagli

Come riportato da ‘Il Tempo’, infatti, la società giallorossa sta proseguendo i contatti con l’agente di Pisilli per il rinnovo di quest’ultimo fino al 2029. Dopo il primo gol in campionato con la maglia della sua squadra del cuore e la prima convocazione in Nazionale, quindi, per il giovane giocatore si sta prospettando un’altra ottima notizia.

La Roma, dunque, sta per chiudere anche il rinnovo di Pisilli. Il club capitolino, infatti, ha chiuso raggiunto l’accordo con Shomurodov fino al 2027. Anche Svilar sta per chiudere l’intesa definitiva con il club capitolino.