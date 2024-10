Affare lampo dopo il grave infortunio: bomba prima di Roma-Inter

L’Inter di Simone Inzaghi è arrivata alla sosta per le Nazionali con una vittoria importante di misura contro il Torino. Prima della sfida alla Roma esplode un caso legato al grave infortunio.

Inter si aggrappa a Marcus Thuram e conquista tre punti importanti contro il Torino, nella settima giornata di Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali la squadra nerazzurra sarà ospite della L’si aggrappa a Marcus Thuram e conquista tre punti importanti contro il Torino, nella settima giornata di Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali la squadra nerazzurra sarà ospite della Roma allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla dolorosa sconfitta arrivata in Svezia nella seconda giornata di Europa League, ed oggi pomeriggio scenderà in campo a Monza. A due settimane dal big match esplode un caso di calciomercato per i nerazzurri, complice il gravissimo infortunio riportato in corsia.

Riflettori accesi sulla situazione di Dani Carvajal in casa Real Madrid. Il terzino spagnolo è uscito in barella ed in lacrime durante l’ultima gara dei blancos. Torsione innaturale del ginocchio e il terzino campione d’Europa si accascia al suolo iniziando ad urlare. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il terzino hanno evidenziato come l’infortunio sia decisamente grave. Lo spagnolo ha scritto: “È stato confermato un grave infortunio ai legamenti crociati, dovrò operarmi e stare fermo per qualche mese.”

Ora la squadra guidata da Ancelotti è pronta a pescare a gennaio un rinforzo in corsia e spunta l’idea Denzel Dumfries dall’Inter. Secondo quanto rilancia il sito spagnolo Fichajes.net i Blancos hanno messo nel mirino il terzino olandese, nonostante abbia da poco trovato l’intesa per il rinnovo. La firma con l’Inter non blinda il laterale, finito nel radar del Real Madrid prima della sfida tra Inter e Roma.