Accordo con la Roma e via libera: non credono ai loro occhi

La Roma torna in campo questo pomeriggio per la settima giornata di Serie A. La squadra giallorossa prima della sfida al Monza ha trovato un accordo a sorpresa.

Roma di Ivan Juric cerca riscatto in campionato. Questo pomeriggio, alle ore 18, la squadra giallorossa sarà ospite del Monza di Alessandro Nesta. La squadra giallorossa sarà orfana di Mats Hummels. Il difensore tedesco non è stato aggregato alla lista giallorossa a causa di un attacco febbrile, ancora rimandato l’appuntamento con l’esordio in giallorosso per l’ex Borussia Dortmund. Dopo la cocente delusione europea ladi Ivan Juric cerca riscatto in campionato. Questo pomeriggio, alle ore 18, la squadra giallorossa sarà ospite del Monza di Alessandro Nesta. La squadra giallorossa sarà orfana di Paulo Dybala , che ha subito un infortunio muscolare nella rifinitura della vigilia. L’attaccante argentino è stato escluso dai convocati in vista della sfida di questo pomeriggio, al pari di. Il difensore tedesco non è stato aggregato alla lista giallorossa a causa di un attacco febbrile, ancora rimandato l’appuntamento con l’esordio in giallorosso per l’ex Borussia Dortmund.

Florent Ghisolfi, dirigente della Roma (Ansa foto) – asromalive.it

Al netto delle due assenze la Roma di Juric ha ritrovato ufficialmente fra i convocati Nicola Zalewski. L’esterno polacco è stato al centro delle vicende di calciomercato prima dell’esonero di Daniele De Rossi. Il classe 2002 era ad un passo dal Galatasaray il mese scorso, prima che la trattativa naufragasse ad un passo dalla chiusura. Il laterale è in scadenza di contratto con la Roma e nelle scorse settimane non si è allenato col resto dei compagni a Trigoria.

Ora però in suo nome è tornato nella lista dei convocati, una scelta che ha accesso nuove polemiche sul web tra i tifosi giallorossi. Ecco una carrellata di commenti su X intorno alla vicenda Zalewski:

“ Il modo in cui è stata trattara la vicenda #Zalewski è semplicemente assurdo. Prima lo metti fuori rosa per ragioni contrattuali, ignorando il parere dell’allenatore, poi ti riavvicini per ragioni tecniche, proponendo addirittura il rinnovo. Club totalmente allo sbaraglio la Roma”

“Se Zalewski è la soluzione stiamo messi proprio male”

“Perché devo vedere subito Zalewski?”