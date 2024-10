Formazioni ufficiali Monza-Roma, Baldanzi-Soulé: Juric ha sciolto le riserve

Formazioni ufficiali Monza-Roma: ecco le scelte di Juric in vista del match che tra poco si giocherà all’U-Power Stadium. Senza Dybala e Hummels giocano questi

Tra poco la Roma scenderà in campo nel match contro il Monza. Ultima gara prima della sosta e chiusura quindi di un ciclo importante di partite.

Juric rischia? La domanda che tutti i tifosi si stanno facendo in queste ore è propria questa. Stando alle indiscrezioni che sono arrivate nelle ultime giorni, in caso di sconfitta, con prestazione annessa con poco da salvare, i Friedkin potrebbero anche decidere di nuovo per il ribaltone, richiamando De Rossi. Ovviamente queste sono solamente delle indiscrezioni, niente più. E adesso c’è da pensare solamente alla partita, importante, per la classifica. Una vittoria permetterebbe alla squadra di stare attaccata alle posizioni di classifica che davvero contano.

Formazioni ufficiali Monza-Roma, le scelte di Juric

Juric, che non potrà contare né su Dybala né su Hummels, rimasti entrambi nella Capitale, ha deciso di mandare in campo questa formazione. Le scelte, praticamente, sono scontate.

Roma che giocherà con il 3-4-2-1: davanti a Svilar, Mancini, Ndicka e Angelino. In mezzo al campo Koné e Cristante, con Celik e El Shaarawy sulle corsie. Alle spalle di Dovbyk, spazio a Soulé e Pellegrini. Queste le scelte di Juric.