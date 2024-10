Inter e Juventus spazzate via: il top club ha scelto il nuovo bomber

Alla ricerca di profili importanti con cui rinforzare i rispettivi organici, Inter e Juventus devono guardarsi dall’irruzione di un altro top club per uno dei loro obiettivi

Pur con qualche difficoltà, l’Inter è riuscita a regolare il Torino, conquistando tre punti molto pesanti per la propria classifica. Trascinati da un Thuram in versione smagliante, i nerazzurri sono riusciti a derubricare come ‘incidenti’ di percorso quelle sbavature in fase difensiva che si stanno trascinando dietro ormai da inizio stagione. Marotta, però, ha intenzione di rinforzare ulteriormente la batteria offensiva a disposizione di Simone Inzaghi.

Vanno inserite proprio in questa direzione, del resto, le ultime indiscrezioni che vedono i nerazzurri pronti a lanciare il guanto di sfida alla Juventus nella caccia a Jonathan David. L’attaccante canadese di proprietà del Lille, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club francese in scadenza nel 2025, è infatti uno degli obiettivi cerchiati in rosso da diversi club di Serie A. Sondato in passato dalla Roma, David piace e non poco sia all’Inter che alla Juventus. Con il futuro di Arnautovic e Correa che sembra ormai scritto, i meneghini guardano già oltre, avendo individuato in David l’obiettivo numero uno per il quale affondare il colpo. La concorrenza per il bomber del Lille, però, è piuttosto folta e le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna non possono essere trascurate.

Calciomercato Inter e Juventus, il Barcellona fa sul serio per David

Secondo quanto evidenziato da ‘Sport’, infatti, il Barcellona avrebbe individuato in David il candidato numero uno per puntellare il proprio reparto offensivo. Indipendentemente dal futuro di Robert Lewandowski – un tema che calamiterà l’attenzione dei blaugrana nei prossimi mesi – i catalani sono intenzionati ad affondare il colpo per David, sondando il terreno per capire i margini di manovra.

Ricordiamo che il centravanti canadese continua ad essere accostato con una certa insistenza anche alle compagini di Premier League. In tempi e in modi diversi, ad esempio, il Tottenham ha tentato di affondare il colpo per David, non riuscendo però ad archiviare positivamente l’operazione. Dal canto suo, il ragazzo ha preferito prendersi del tempo allo scopo di valutare con attenzione le varie offerte che arriveranno sulla sua scrivania del suo entourage. Ad ogni modo, Inter e Juventus sono state avvisate: il Barcellona si è prepotentemente inserito nella corsa a David. Staremo a vedere quali saranno i futuri sviluppi.