Nuovo esonero Friedkin, l’erede ha già detto sì

Le ultime manovre della proprietà Friedkin hanno fatto esplodere tante polemiche in casa Roma. Ora gli statunitensi sembrano pronti ad un nuovo esonero, col sì già incassato per il ritorno in panchina.

La scelta di esonerare Daniele De Rossi dopo le prime quattro gare stagionali ha aperto una frattura tra i tifosi della Roma e la proprietà Friedkin. La società giallorossa ha salutato anche la Ceo Lina Souloukou, che ha presentato le dimissioni a stretto giro di posta con il ribaltone in panchina in casa Roma. Ora la famiglia statunitense sembra pronta a meditare un nuovo esonero, dopo le vicende che hanno coinvolto prima José Mourinho e successivamente Daniele De Rossi

In seguito al doppio scossone in casa Roma è emersa la notizia dell’acquisizione dell’Everton da parte della famiglia Friedkin. La presidenza statunitense ha anche emesso un comunicato ufficiale in casa giallorossa, a sottolineare quanto il progetto Roma restasse centrale nelle manovre della famiglia texana, nonostante l’acquisto dei Toffees in Premier League. Ed ora dall’Inghilterra anticipano importanti scenari intorno alla panchina del club di Liverpool, attualmente al sedicesimo posto in classifica, a soli due punti dalla zona retrocessione.

Una situazione che ha gettato ombre sul futuro di Sean Dyche, attuale allenatore dell’Everton. Secondo quanto raccolto da Football Insider, la squadra inglese starebbe pensando all’esonero del tecnico, con David Moyes pronto al ritorno sulla panchina delle Toffees. L’ex tecnico del West Ham avrebbe già detto sì al ritorno in panchina in quel di Liverpool.