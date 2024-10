Nuovo regalo dalla Juve: Friedkin ci ha preso gusto

Nuovo regalo dalla Juventus: Friedkin ci ha preso gusto e per una volta non parliamo di possibili affari con la Roma ma con l’Everton, l’altra squadra degli americani

I Friedkin nel corso di questi ultimi anni, o per meglio dire la Roma nel corso di questi ultimi anni, di affari con la Juventus ne ha fatti. Il primo è stato Huijsen, arrivato in prestito lo scorso gennaio.

Poi, in estate, è arrivato anche Soulé e diciamo purtroppo che, fino al momento, viste le prestazioni che l’argentino ha fatto con la maglia della Roma, l’affare lo hanno fatto i bianconeri che hanno incassato una cifra davvero importante. Speriamo che il bilancio alla fine dell’anno sarà in positivo, vorrebbe dire che Matias avrà totalmente cambiato il livello delle sue prestazioni. Nel frattempo è successa un’altra cosa: gli americani, proprietari della Roma, hanno deciso di investire anche sull’Everton. E dalla Spagna arrivano delle informazioni che riguardano proprio gli inglesi.

Nuovo regalo dalla Juve: l’Everton vuole Arthur

Inchiodato in una situazione di classifica deficitaria, e con la sensazione che si lotterà fino all’ultima giornata per riuscire a raggiungere la salvezza, l’Everton sarebbe alla ricerca di innesti importanti per la prossima stagione. E leggendo il sito spagnolo, fichajes.net, i Friedkin potrebbero fare un altro affare con la Juventus.

Arthur, infatti, il brasiliano che è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta, sarebbe finito nel mirino della società di Liverpool. Ma non solo, su di lui ci sarebbero anche il Marsiglia di De Zerbi e la Fiorentina di Palladino, squadra che ha accolto Arthur la scorsa stagione. Insomma, tre formazioni pronte a prendere un giocatore che avrebbe potuto decisamente dare di più di quello che ha fatto vedere in Italia nel corso delle ultime stagioni.