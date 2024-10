Rigore non dato alla Roma, Ghisolfi sbotta: “È inaccettabile, vogliamo rispetto”

Monza-Roma, intervento a gamba tesa di Ghisolfi in diretta. C’è l’annuncio in diretta del direttore sportivo.

Si è da poco conclusa la terza partita di campionato della nuova Roma di Juric, definita e presentata dallo stesso allenatore giallorosso come una sorta di finale, dal sapore di chiosa ad un mini-ciclo certamente perfettibile ma che ha saputo far intravedere, in queste settimane, anche dei margini di crescita e dei passi in avanti rispetto al recente passato. Restano tanti gli aspetti sui quali lavorare e, indubbiamente, il solo punto trovato contro la squadra di Nesta assume tutt’altro sapore rispetto alla anelata e ricercata vittoria.

Diversi gli errori compiuti dalla Roma negli ultimi metri, dove è mancato sempre quel pizzico di qualità e precisione in più per portare la partita e il risultato su altri binari. Al gran gol di Dovbyk ha risposto la marcatura di Mota, inserendosi in un corpo di eventi tra i quali va segnalato, su tutti, quello del mancato calcio di rigore a Tommaso Baldanzi.

Poco prima del novantesimo minuto, infatti, il contatto Kyriakopulos-Baldanzi sembrava vantare i giusti contorni per portare all’assegnazione del calcio di rigore per step on foot. Ciononostante, non si è assistito ad alcun intervento del VAR per l’On-Field review. Sulla questione, questo il commento del direttore sportivo Ghisolfi a Sky Sport.

“Non sono solito venire a parlare dell’arbitraggio, ma quanto accaduto oggi è inaccettabile. Credo che tutti abbiano visto che fosse un rigore chiaro. L’arbitro potrebbe non vedere, ma perché il Var non interviene? Esigo rispetto per tutti, per i calciatori, per il loro sforzo, per il mister e per i tifosi. C’è molta frustrazione nello spogliatoio per quanto accaduto. Vogliamo rispetto. Non appena possibile chiederemo come mai abbia preso una decisione del genere che non comprendiamo“.