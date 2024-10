Roma-Inter, recupero immediato dall’infortunio in vista della grande sfida tra giallorossi e nerazzurri. Un grande sospiro di sollievo.

L’Inter vuole il bis scudetto. Il presidente Giuseppe Marotta ne è convinto. Il tecnico Simone Inzaghi viaggia un po’ più con i piedi di piombo poiché sa bene quanto sia difficile confermarsi in Italia.

L’inizio di stagione ha conosciuto qualche buco dei nerazzurri. La sconfitta nel derby, senza se e senza ma, ed il pareggio inaspettato contro il Monza, aveva lanciato qualche allarme e regalato qualche sorriso alla concorrenza. L’Inter ha dovuto r4egistrae qualcosa ma sembra che lo squadrone campione d’Italia stia per riprendere il ritmo ‘infernale’ della passata stagione. Lautaro non è ancora il campione trascinate della passata stagione ma dalle parti della Pinetina non sembrano preoccupati. Se il campione argentino è ancora in rodaggio dopo l’entusiasmante, ma stressante, stagione passata, in casa Inter c’è chi può risolvere in qualsiasi momento il problema del gol. Marcus Thuram appartiene a quella lista di ‘capolavori’ calcistici di Beppe Marotta iniziato alla Juventus con un altro francese, anche lui ‘catturato’ a parametro zero, Paul Pogba.

Roma-Inter, recupero immediato. Nessun problema per Marcus Thuram

E’ il capocannoniere della Serie A con 7 reti in sette partite, il campione francese è la punta di diamante della formazione di Simone Inzaghi. La Francia chiama, ma il bomber interista potrà rispondere alla chiamata di Didier Deschamps?

E’ l’Equipe a lanciare l’allarme: “Infortunatosi alla caviglia destra sabato sera, l’attaccante dell’Inter si è sottoposto domenica a esami che non hanno evidenziato lesioni“. Pertanto nulla di preoccupante e così il maggiore dei Thuram, nella giornata di lunedì, potrà recarsi a Clairefontaine, storica sede dei ritiri della nazionale francese. Un bel sospiro di sollievo è giunto anche dalla Pinetina. Nemmeno la potenziale ‘schiacciasassi’ Inter può fare a meno di questo Marcus Thuram.

Il 20 ottobre è il giorno di Roma-Inter e Marcus Thuram ci sarà.