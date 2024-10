Allegri, comunicazione arrivata: esonero lampo e sostituto pronto

Allegri, la comunicazione è arrivata: l’esonero si potrebbe materializzare nelle prossime ore e il sostituto è già pronto. La situazione attorno al livornese

Un’ansia costante per i risultati che mancano. Un’ansia costante che potrebbe anche portare al cambio in panchina. Dentro il Manchester United la situazione è davvero incerta. Nonostante gli investimenti, Ten Hag, non riesce in nessun modo a dare valore ad una squadra che meriterebbe altri risultati, e di conseguenza un’altra situazione di classifica.

Adesso c’è la sosta: quindi, oggettivamente, ci sarebbe anche il tempo per pensare al ribaltone tecnico. L’allenatore olandese da un poco di settimane è sulla graticola. E da quelle parti stanno pensando realmente all’esonero. Si parlava, c’è da dirlo, anche di Massimiliano Allegri (oltre che a Simone Inzaghi). Bene, le ultime informazioni vanno verso un’altra direzione.

Allegri fatto fuori: United e Milan hanno deciso

A fare un quadro di quello che potrebbe succedere dentro lo United ci pensa il portale spagnolo fichajes.net: che in un lungo articolo svela che il nome del tecnico livornese, ex Juventus, non sarebbe proprio nei pensieri della formazione inglese. Non viene mai nominato e la corsa è solamente a due.

Il primo nome è quello di uno che il Manchester United lo conosce molto bene: parliamo dell’ex attaccante Ruud van Nistelrooy; l’altro invece è Gareth Southgate, ex commissario tecnico della nazionale inglese. Insomma, visto che si avvicina Natale, si potrebbe utilizzare “una poltrona per due” come titolo di questo articolo. Con Allegri che invece dovrebbe rimanere ancora a guardare in attesa della panchina giusta. Vedremo quello che succederà, ma in tutto questo la situazione sembra essere abbastanza delineata: almeno una. Ten Hag, al Manchester United, ha davvero le ore contate.