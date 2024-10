Battaglia legale tra club e Federazione: il verdetto scrive la parola fine

La contesa che si stava trascinando ormai da diversi mesi è ormai giunta agli inevitabili titoli di coda. Così cambia tutto

Con i campionati attualmente fermi per lasciare il posto alle Nazionali, soprattutto per i top club è tempo di mini bilanci. Oltre alle questioni di campo, però, continuano a tenere banco anche le vicende che, sia pur apparentemente, esulano dai perimetri di gioco. Ne sanno qualcosa Inter e Milan, spettatrici interessati dall’inchiesta ultras avviata in tempi non sospetti, ma non solo.

Allargando il punto d’osservazione a ciò che sta calamitando l’attenzione mediatica anche negli altri campionati, infatti, impossibile non esaminare quanto sta succedendo in Premier League. Al di là dei 115 capi d’imputazione per mezzo dei quali è stato intentato il processo contro il City inerente presunte violazioni finanziarie, il club di Manchester aveva portato avanti un’altra ‘battaglia legale’ contro la Premier League. Il tema – questa volta – riguardava due accordi di sponsorizzazione del club, che di fatto erano stati dichiarati illegali dalla massima federazione calcistica inglese. Il Manchester City aveva infatti stipulato degli accordi di natura commerciale con la First Abu Dhabi Bank e la Etihad Aviation Group: bloccati dalla Premier League, i contratti sono stati dichiarati legali da un comitato indipendente che ha esaminato la questione.

Più nello specifico, il club inglese aveva presentato ricorso contro alcune norme che la Premier League aveva legiferato dopo l’emanazione dell’Associated Party Transactions. Il punto nevralgico sul quale si sono scontrati difesa e accusa riguardava la normativa sulla concorrenza economica, che secondo il City sarebbe stata violata dalla Premier League con la misura sopra citata. Il comitato indipendente ha dunque accolto le istanze dei Citizens che – secondo quanto riferito da Sky Sport News – avrebbero dunque ottenuto una vittoria parziale su questo tema. E chissà che tutto questo non possa ripercuotersi anche sul processo contro le 115 accuse mosse dalla Premier League al club inglese.