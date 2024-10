Campionato nel caos, deferimento UFFICIALE: penalizzazione in arrivo

Campionato nel caos: deferimento UFFICIALE e penalizzazione in arrivo. Ecco il comunicato della Figc che mette nero su bianco la situazione del club

Guai in vista. E la penalizzazione è in arrivo. Un comunicato ufficiale della Figc, infatti, svela che la Ternana, società della Serie C, che ha iniziato alla grandissima la stagione, è stata deferita presso il Tribunale Federale Nazionale.

Il motivo, messo nero su bianco, è quello del mancato pagamento delle ritenute Irpef dei mesi di maggio e giugno. “Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. – si legge nella nota della federazione – ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare la Ternana (Serie C) e Nicola Guida, all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della società.

Campionato nel caso: deferita la Ternana

La Ternana, si legge nella nota, è stata deferita “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Nicola Guida; b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso delle NOIF e dal comunicato ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. L) punto 1), per non avere provveduto, entro il termine del 16 settembre 2024, al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2024″.

Insomma, un quadro chiaro che potrebbe anche portare alla penalizzazione della squadra umbra, allenata quest’anno da Abate, ex terzino del Milan, e che ha come obiettivo, ovviamente, quello di tornare nel minor tempo possibile in cadetteria. Ma l’inizio, almeno dopo questa notizia, non è proprio dei migliori.