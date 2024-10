Corsia d’emergenza, bye bye Roma: colpo gobbo Real Madrid

Calciomercato Roma, l’infortunio rimescola le carte in tavola: così il Real Madrid è pronto a far saltare il banco. Tutti i dettagli

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, l’emergenza infortuni che in questi giorni si sta abbattendo anche sui top club potrebbe porre le premesse per valutazioni importanti sia in entrata che in uscita.

Dopo la due giorni di Champions League, che in casa Juve ha portato in dote non solo la vittoria contro il Lipsia ma anche il grave infortunio di Bremer, il week end dei vari campionati sta offrendo spunti clamorosi. Tra questi, impossibile non menzionare la preoccupante diagnosi che ha fatto seguito al problema patito da Carvajal in occasione del match contro il Villarreal. Costretto ad uscire anzitempo, l’esperto laterale spagnolo deve fare i conti non solo con la rottura del legamento crociato anteriore, ma anche con la rottura del legamento collaterale esterno e la rottura del tendine popliteo della gamba destra. Una vera e propria mazzata, che potrebbe mettere il Real Madrid nelle condizioni di intervenire subito per puntellare la corsia destra.

Calciomercato Roma, idea Tiago Santos per il Real Madrid dopo l’infortunio di Carvajal

Ed è a quest’altezza che i piani del Real Madrid potrebbero intrecciarsi in maniera osmotica con i progetti dei club italiani. Sebbene il sogno dei Blancos continui ad essere Alexander Arnold, infatti, non è escluso che le Merengues possano entrare nell’ordine di idee di virare su un altro profilo nel caso in cui il Liverpool dovesse alla fare riuscire a convincere il proprio fuoriclasse a continuare la sua esperienza all’ombra dell’Anfield Road.

E chissà che alla fine il Real Madrid non metta gli occhi su un vecchio pallino dei club italiani. Ci stiamo riferendo a Tiago Santos, terzino portoghese classe ‘2002 autore di un inizio di stagione dirompente con la maglia del Lille. Tra i pupilli di Ghisolfi, il funambolico esterno destro cresciuto nelle giovanili dello Sporting CP è stato accostato con una certa insistenza anche a Milan e Juventus. Dalla Premier, però, trapelano segnali tutt’altro che promettenti relativi ad un inserimento del Manchester United in un domino ancora tutto da scrivere. In questo scenario, dunque, il Real Madrid potrebbe rappresentare una vera e propria mina vagante. Ricordiamo che il Lille chiede almeno 30-35 milioni di euro per lasciar partire Tiago Santos; cifra che il club iberico non avrebbe problemi a mettere sul piatto, qualora decidesse di affondare il colpo. Ricordiamo che il jolly del Lille è stato uno dei calciatori che si è messo più in evidenza nell’exploit della compagine francese proprio contro il Real.