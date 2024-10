Dalla Roma ai rossoneri: affare fatto per 10 milioni

Giungono nuovi sviluppi in merito ad un affare in discussione nelle scorse ore, il cui protagonista aveva caratterizzato il mercato estivo della Roma

A finire sul banco degli imputati all’interno del processo intentato dal popolo giallorosso nei confronti dei deludenti risultati dell’As Roma vi sono senza dubbio alcuno le scelte compiute da Florent Ghisolfi nel corso della sua prima estate da direttore tecnico dei capitolini.

Una spesa ben oltre i cento milioni di euro aveva indubbiamente generato nella tifoseria (e non solo) una serie di aspettative violentemente disattese da queste prime settimane, durante le quali, più che per i risultati, la Roma si è trovata sulle prime pagine dei quotidiani a causa dei numerosi disordini interni alla dirigenza.

Come se non bastasse, oltre alla precaria condizione societaria e alle deludenti (almeno per quanto concerne il sentore popolare) gestioni di Juric e De Rossi, pare che la tifoseria abbia delle convinte riserve persino sulla rosa.

Ad esclusione dei piacevoli rendimenti di Artem Dovbyk (autore di un piccolo capolavoro contro il Monza) e Manu Koné (sinora solido e brillante nella fase di interdizione tra le linee), gli altri altisonanti colpi del mercato – con particolare attenzione alle controverse prestazioni di Matias Soulé e all’infortunio poco rassicurante di Enzo Le Fée – sembrerebbero aver disatteso le aspettative della tifoseria.

Vi è inoltre il tema relativo alle lacune che ancora caratterizzano l’undici titolare giallorosso, non colmate dal generoso investimento dei Friedkin.

Kristensen convince in Germania: attivata l’opzione di acquisto

Uno delle numerose operazioni compiute dalla dirigenza della Roma nel corso dell’estate riguarda la figura di Rasmus Kristensen, le cui performance all’interno del rettangolo verde non avevano convinto ne la tifoseria ne tantomeno i vertici giallorossi.

Il mancato riscatto della Roma dal Leeds e il successivo rifiuto degli inglesi nel coinvolgerlo nel progetto, aveva portato il calciatore danese ad unirsi all’Eintracht Frankfurt, con cui parrebbe aver trovato la propria dimensione. Difatti, secondo quanto riportato da Florian Plettebberg sul proprio account Twitter, pare che i tedeschi abbiano intenzione di attivare l’opzione di acquisto di 10-12 milioni presente nel prestito dagli inglesi, prelevando definitivamente il cartellino del terzino 27enne.