Esonero Fonseca, il Milan ha già bloccato il sostituto: la vittoria nel derby contro l’Inter non è bastata all’allenatore portoghese.

La vittoria nel derby contro l’Inter potrebbe non bastare all’allenatore del Milan Paulo Fonseca per evitare l’esonero. E potrebbe avere invece solo prolungato l’agonia. La casella ferma sullo zero per quanto riguarda i punti conquistati in Champions League dopo le prime due giornate e la brutta sconfitta di ieri di Firenze hanno scosso nuovamente il club.

La fase difensiva contro la Fiorentina ha lasciato a desiderare, inoltre è parsa chiara una mancanza di autorità su alcune decisioni prese in modo indipendente dai calciatori. Il rigorista designato dall’allenatore era Christian Pulisic, ma dal dischetto si sono presentati prima Theo Hernandez e poi Tammy Abraham, e tutti e due hanno sbagliato esaltando le doti di David De Gea nella sconfitta subita col risultato di 2-1 sul campo della Fiorentina.

Sull’episodio è arrivata la conferma dello stesso Fonseca. “Il nostro rigorista è Pulisic, non so perché i giocatori hanno cambiato idea. Gli ho parlato e ho detto che non deve succedere più”. La prossima volta, ma intanto la frittata è stata fatta.

Esonero Fonseca, il Milan ha bloccato Sarri

Ai tifosi poi non sono piaciute le sostituzioni effettuate da Fonseca, che ha tolto dal campo quando c’era da recuperare lo svantaggio i due calciatori più talentuosi, ovvero Rafael Leao e Christian Pulisic.

“I cambi di Leao e Pulisic e il nervosismo di Theo? Leao è stato una mia scelta, volevo più profondità con Okafor. Pulisic invece aveva avuto un problema al flessore in settimana, l’abbiamo gestito e comunque Chukwueze ha creato occasioni”

La sosta per le partite delle nazionali potrebbe dare il tempo per iniziare un nuovo corso. La stagione del Milan è iniziata malissimo e già prima del derby contro l’Inter la panchina del Milan era più che traballante. La bella vittoria sull’Inter aveva di colpo cancellato le problematiche della squadra e messo al riparo il portoghese. Ma è durata poco.

Secondo le informazioni riportate da Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, i rossoneri dopo la sconfitta di ieri avrebbero infatti bloccato Maurizio Sarri per affidagli la panchina. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà il cambio repentino di panchina e se il Milan deciderà di ripartire dall’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio.