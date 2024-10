L’Inter è solo un ricordo: subito alla Juventus in prestito

L’Inter è solo un ricordo. Ha lasciato Milano, e l’Inter, in cerca di una nuova, e più remunerativa avventura. Ora può tornare in Serie A. Dagli ‘odiati’ rivali.

Al termine di Juventus – Cagliari, terminata con il punteggio di parità, 1-1, con la rete degli isolani arrivata nel finale su calcio di rigore causato da una colossale ingenuità di Douglas Luiz, tra i tifosi della Juventus circolava con insistenza una domanda: ci fosse stato Gleison Bremer al centro della difesa sarebbe accaduto ugualmente quel mezzo disastro difensivo? Inutile dare la risposta.

Se il buongiorno si vede dal mattino l’assenza del centrale brasiliano peserà come non mai sull’intera formazione di Thiago Motta. In questo inizio di stagione la difesa della Juventus è stata il reparto che ha dato più garanzie in assoluto. Con Gleison Bremer al centro della difesa. Il centrale della Juventus ritornerà soltanto la prossima stagione. Pertanto il tecnico bianconero dovrà ‘inventarsi ‘qualcosa’. Almeno fino alla finestra di mercato di gennaio. Cristiano Giuntoli lo ha detto chiaramente prima della sfida contro il Cagliari. La Juventus vigila in attesa di un’opportunità. E sembra che qualcosa già vi sia all’orizzonte.

L’Inter è solo un ricordo. Per Milan Skriniar c’è la Juventus

Il direttore tecnico della Juventus ha fatto ben intendere che non punterà su giocatori senza contratto. L’opportunità è poter acquisire un profilo che poi sarà ugualmente utile al ritorno del gigante brasiliano.

Da interllive.it arriva una notizia che farà felici i tifosi bianconeri, certamente assai meno quelli nerazzurri. Milan Skriniar è pronto a tornare in Serie A, alla Juventus. La sua esperienza francese, al PSG, continua ad essere un fallimento. Il tecnico spagnolo, Luis Enrique, sembra proprio ‘non vedere’ il 29enne difensore centrale slovacco. Già durante la sessione di mercato estiva si era parlato di un interessamento della Juventus per l’ex Inter. Milan Skriniar intende lasciare Parigi e gennaio potrebbe essere il momento giusto. E per Giuntoli l’opportunità tanto attesa di portare un difensore di qualità a Torino. La trattativa potrebbe partire sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto. Il contratto del difensore slovacco con il PSG ha scadenza 30 giugno 2028. Il problema maggiore per la Juventus è l’ingaggio percepito dal difensore centrale: 9 milioni di euro netti più bonus.

Per una società che ‘deve’ tagliare il monte ingaggi non appare il profilo ideale.