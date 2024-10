Recupero lampo per Roma-Inter: annuncio UFFICIALE

Dopo la sosta delle Nazionali la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco l’annuncio ufficiale del tecnico sul recupero lampo in vista del big match.

La Roma di Ivan Juric ha conquistato solo un punto il casa del Monza, la svolta tarda ad arrivare dopo le ultime uscite negative della squadra giallorossa. Dalla sfida contro il Venezia, vinta in rimonta grazie al guizzo di Pisilli, passando per la cocente sconfitta in Europa League, fino al pareggio arrivato ieri in terra brianzola. La squadra giallorossa arriva alla sosta di ottobre con tre prestazioni preoccupanti, contro avversarie decisamente alla portata sulla carta. Ora il prossimo impegno della squadra guidata dal tecnico croato è in programma allo stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi, entrambe le squadra devono fare i conti con le rispettive infermerie.

In casa Roma l’osservato speciale durante la sosta sarà Paulo Dybala ma non solo. L’attaccante argentino ha avuto un fastidio muscolare nella rifinitura alla vigilia del Monza e salterà anche la convocazione con la Nazionale di Scaloni. Ieri poi c’è stato l’infortunio di Stephan El Shaarawy, sostituito nel primo tempo dal reintegrato Nicola Zalewski. Ivan Juric spera di recuperare i due calciatori offensivi in vista del big match dello stadio Olimpico, primo appuntamento per il croato contro una big della Serie A. In casa Inter ci sono diversi dubbi da sciogliere per mister Inzaghi, che spera di riavere a disposizione Barella a centrocampo ma non solo.

Verso Roma-Inter, recupero lampo Thuram: annuncio ufficiale Inzaghi

Durante la sfida contro il Torino in casa Inter ci sono stati problemi per Marcus Thuram, mattatore della sfida vinta dai nerazzurri. L’autore della tripletta decisiva contro la squadra granata ha avuto un infortunio alla caviglia, ecco le parole di Simone Inzaghi sulle condizioni dell’attaccante francese.

Simone Inzaghi ha parlato delle condizioni di Thuram a margine della premiazione ‘Scopigno-Pulici’, come riportato da Calciomercato.it. Sull’attaccante transalpino: “Sta bene, ho parlato col medico di squadra, sembra stia meglio, c’è un po’ di apprensione, sarà valutato anche dallo staff della Francia, speriamo possa recuperare velocemente.“