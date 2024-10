Rigore Monza-Roma, non solo l’AIA: nuovo annuncio UFFICIALE

Rigore negato a Baldanzi in Monza-Roma, nuovo annuncio UFFICIALE e AIA tirata in ballo. Ecco le sue parole.

Durante Monza-Roma, finita 1-1, il mancato rigore su Tommaso Baldanzi è stato l’episodio più discusso. Il contatto tra Kyriakopoulos, difensore del Monza, e il trequartista della Roma ha sollevato forti proteste da parte della squadra giallorossa. L’arbitro La Penna, supportato dal VAR, ha deciso di non concedere il rigore, valutando l’intervento come accidentale.

Il VAR, esaminando l’azione, ha spiegato che Kyriakopoulos, mentre correva, ha involontariamente pestato il piede di Baldanzi senza guardare il pallone, considerandolo quindi un episodio fortuito e non un’azione fallosa. Questa interpretazione è stata confermata anche dal vice designatore Andrea Gervasoni, che ha chiarito la linea guida dell’AIA: contatti minori, come i “micro-pestoni”, non sono considerati sufficienti per assegnare rigori a meno che non siano chiaramente imprudenti.

Rigore negato in Monza-Roma, l’annuncio di Galliani

Nonostante queste spiegazioni, la Roma ha espresso forte disappunto, giudicando l’episodio come un grave errore arbitrale, aggravato dall’esito della partita che si è conclusa con un pareggio. Sulla questione a dir poco famigerata si è espresso anche l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani.

Quest’ultimo ha risposto alle polemiche, asserendo di non voler commentare le critiche e sottolineando come la decisione dell’arbitro sja stata confermata dall’AIA. Questo il commento integrale rilasciato a Calciomercato.it, con un focus orientato anche sulla posizione di Nesta, sul cui futuro e le possibilità di esonero sembrava poter avere ingerenze anche il risultato di ieri contro la Roma di Juric.

“Non sono d’accordo con il ritiro. In 50 anni di calcio non ho mai mandato le mie squadre in ritiro, perché se fosse così utile, tutti vincerebbero lo scudetto e nessuno retrocederebbe. Non ho mai capito a cosa serva. Lo hanno voluto i giocatori: Pessina, Izzo e gli altri, con il pieno appoggio della società.”

“Ho sempre avuto fiducia in Nesta, e non solo per il pareggio di ieri. Cambiare allenatore è insensato, salvo situazioni drammatiche. Nesta non è mai stato in discussione. Ho tanti anni di esperienza, non commento le critiche degli altri e niente in generale. Comunque l’AIA ha detto che non era rigore“.