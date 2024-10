Tegola UFFICIALE e niente Roma: legamento KO

Grave infortunio prima della sfida alla Roma e nuova tegola ufficiale in Serie A. Nell’ultima uscita in campionato il calciatore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e non solo.

Lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il bollettino medico è decisamente grave dopo l’infortunio riportato nella settima giornata di Serie A. La diagnosi arriva prima della sfida contro la Roma di Ivan Juric, anche in casa giallorossa l’infermeria è affollata durante la sosta delle Nazionali. Oltre alle condizioni di Paulo Dybala i giallorossi devono fare i conti con lo stop di El Shaarawy, senza dimenticare il lungodegente Alexis Saelemaekers.

Infermerie affollate in Serie A ed un altra tegola ufficiale a poche settimane dalla sfida contro la Roma. Nei giorni scorsi c’è stato il grave infortunio di Gleison Bremer in casa Juventus, col difensore brasiliano che ha subito la lesione del legamento crociato anteriore e rischia di saltare tutta la stagione. Situazione ancora più grave sull’altra sponda di Torino, dopo la sfida contro l’Inter la squadra guidata da Paolo Vanoli perde uno dei sui protagonisti.

Tegola Zapata in casa Torino e niente Roma, UFFICIALE: legamento e menisco KO

Fari accesi sull’infortunio di Duvan Zapata in casa Torino. La squadra granata perde a lungo il centravanti colombiano, che aveva già segnato tre gol in questa stagione. Il classe ’91 ha abbandonato il campo a San Siro in barella e le sensazioni da subito sembravano decisamente gravi.

Ora la diagnosi conferma quanto dura sia la tegola in attacco per il Torino. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Duvan Zapata hanno confermato le prime impressioni, col calciatore che rischia di saltare l’intera stagione dopo la sfida all’Inter. Lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e laterale. L’attaccante salterà ovviamente la gara contro la Roma, in programma il 31 ottobre.

Ecco la nota ufficiale del Torino:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l’Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale.

Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata”.