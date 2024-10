Corsa contro il tempo prima di Roma-Inter: si allenano a parte

Non solo Thuram, si allenano ancora a parte prima di Roma-Inter: le ultime dalla Nazionale in vista anche della sfida tra Juric e Inzaghi.

La sfida tra Roma e Inter, in programma dopo la sosta per le nazionali, rappresenta uno degli appuntamenti di cartello della Serie A, con entrambe le squadre che cercano di recuperare punti e, soprattutto, giocatori chiave. La squadra di Juric arriva da un periodo altalenante e sta cercando di riordinare le idee dopo la recente partita contro il Monza, caratterizzata da polemiche sul rigore e da una prestazione non del tutto brillante, per quanto convincente da diversi punti di vista.

Gli impegni internazionali hanno ridotto il numero di giocatori disponibili per gli allenamenti, ma la sosta può offrire un’opportunità per recuperare alcuni infortunati. Tra i nomi di spicco c’è Paulo Dybala, che continua il percorso di recupero totale dopo il forfait per la trasferta brianzola.

Non solo Thuram, doppio allenamento individuale con la Francia: le ultime in vista di Roma-Inter

La situazione infortuni in casa nerazzurra tiene banco. L’attaccante Marcus Thuram ha subito una leggera distorsione alla caviglia nel match contro il Torino, ma gli esami non hanno evidenziato lesioni gravi. Questo gli ha permesso di aggregarsi alla nazionale francese per gli impegni di Nations League. Anche Barella è in fase di recupero dopo un problema muscolare, e c’è ottimismo riguardo al suo rientro per la partita contro la Roma.

La sosta servirà ad Inzaghi per valutare con attenzione le condizioni dei suoi uomini chiave e prendere decisioni strategiche in vista del big match. Molti giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali, tra cui lo stesso Thuram, che potrebbe trovare minuti importanti per recuperare il ritmo partita.

Da tale punto di vista, però, non vanno ignorati gli ultimi aggiornamenti de L’Equipe, che riferiscono come sia Barcola che Thuram si sono allenati separatamente. Barcola ha subito delle botte nell’ultimo match contro il Nizza. Wesley Fofana, invece, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo degli esami rassicuranti. Questi impegni, pur rappresentando un rischio di affaticamento o infortuni, possono offrire ai giocatori l’opportunità di ritrovare la forma e arrivare pronti ai rispettivi club.